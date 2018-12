Khabib est l'actuel champion de l'UFC et il a par deux fois battu Connor McGregor. Figure marquante de son sport, il était présent en Arabie Saoudite pour un événement sponsorisé et il devait répondre aux questions de l'assemblée.





Une femme lui a alors demandé quel conseil il pourrait donner aux jeunes sportifs, y compris les femmes, qui voudraient se lancer dans une carrière dans le MMA. Après les applaudissements causés par cette question osée en Arabie saoudite, le combattant a répondu: "Les femmes? Qu'elles restent à la maison". Il a enchaîné avec une phrase en anglais faisant allusion au sexe: "All the time, finish your husband", que l'on pourrait traduire par "Finissez toujours votre mari". Le tout sous un mélange de huées et d'applaudissements.