Kimberly Buys s'est qualifiée pour la finale du 50m papillon des championnats d'Europe de natation, mercredi au Tollcross Swimming Centre de Glasgow.

L'Anversoise de 29 ans a pris la 3e place de la seconde demi-finale en 25.76, à 6 centièmes de seconde de son record de Belgique (25.70), , établi aux Mondiaux 2017 à Budapest où elle avait pris la 7e place de la finale.

Buys, qui avait signé le 3e temps des séries en 25.80 mercredi matin, possède le 3e chrono des demi-finalistes. Seules la Suédoise Sarah Sjöström recordwoman du monde, et la Française Mélanie Henique ont été plus rapides qu'elle en demi-finales, avec des chronos de 25.51 et 25.76.

La finale se déroulera jeudi à 17h45.

Kimberly Buys dispute son 6e Euro en grand bassin. La pensionnaire du BRABO a terminé 13e du 100m papillon et 10e avec le relais mixte 4x100m quatre nages.





Fanny Lecluyse éliminée en demi-finales du 50m brasse

Fanny Lecluyse a été éliminée en demi-finales du 50m brasse des championnats d'Europe de natation, mercredi au Tollcross Swimming Centre de Glasgow.

Fanny Lecluyse, qui détient le record de Belgique de la distance en 30.75, a pris la 8e place de la seconde demi-finales en 31.57, soit le 15e temps des 16 demi-finalistes.

Lecluyse, 26 ans, a nagé moins vite qu'en séries. Elle avait signé le 16e temps des séries (31.43) mercredi matin, se qualifiant de justesse pour les demi-finales.

La Russe Yulia Efimova, déjà sacrée sur 100 et 200m brasse, a été la plus rapide des demi-finales avec un temps de 29.66.

Fanny Lecluyse aurait dû claquer un chrono de 30.72, et donc battre son record de Belgique, pour aller en finale.

Fanny Lecluyse s'est déjà illustrée à Glasgow. Mardi, l'ondine des Dauphins Mouscronnois a pris la 6e place en finale du 200m brasse, son meilleur résultat dans un championnat d'Europe en bassin de 50 mètres. Elle avait auparavant terminé 8e tant à Debrecen en 2012 qu'à Berlin en 2014.

Samedi dernier, elle a également terminé 10e du 100m brasse, éliminée en demi-finales.