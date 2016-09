L’acteur José Garcia a remis son Gant d’Or à Ryad Merhy (PHOTOS)

Omnisports

C’est devenu une bonne habitude : chaque année, le petit monde de la boxe belge se retrouve dans un luxueux palace bruxellois, le Steigenberger Wiltcher’s, afin de célébrer ceux et celles qui se sont illustrés au cours des douze mois écoulés. Soumis à un jury de spécialistes, le vote de cette 4e édition a couronné, pour la deuxième fois de suite, le poids lourd-léger Ryad Merhy et, pour la quatrième fois, la sextuple championne du monde WBC, Delfine Persoon (retenue par son travail).

Âgé de 23 ans, le Bruxellois (19 v. dont 16 par K.-O.) a moins boxé que lors de la saison précédente mais c’était dans un objectif précis : remporter sa première ceinture internationale. Et, au final, ce n’est pas un mais deux titres, dans deux des plus grandes fédérations au monde, sur lesquels Merhy a fait main basse ! Le 19 décembre 2015, il a mis K.-O. le Canadien Sylvera Louis pour remporter le titre WBC International Silver puis, le 21 mai, c’est le Vénézuélien Williams Ocando qui a fait les frais de sa domination dans un combat ayant la ceinture WBA Intercontinental comme enjeu.

"Mon ambition était de rentrer dans le groupe des meilleurs boxeurs au monde dans ma catégorie et j’ai atteint l’objectif", explique Ryad Merhy, 11e mondial au ranking WBA, qui boxera le 17 décembre à Charleroi. "Contre le Canadien, c’était un moment spécial, ma première grande ceinture, j’étais la tête d’affiche du gala et il y avait pas mal de pression, le combat étant télévisé."

Ces deux sorties ont, en tout cas, confirmé l’énorme potentiel du jeune homme, qui s’est donc vu remettre, ce vendredi soir, le Gant d’Or des mains de l’acteur José Garcia, actuellement en tournage mais qui n’a pas hésité à faire un saut à Bruxelles à l’invitation de son ami Marc Duvinage, l’ancien pugiliste belge arrêté sur blessure.

"La boxe est un sport noble, qui apprend à encaisser les coups", a souligné José Garcia, très applaudi. "C’est comme au cinéma, même si la plupart du temps on les sent moins fort, comme quand les films ne marchent pas ! J’ai vu la série impressionnante de K.-O. de Ryad et ce qui me frappe chez lui, c’est son élégance, il a vraiment la grande classe. Moi, quand je donne des coups, je fais ça dans le dos, c’est différent." (rires)





Garcia et Nikarkhoev, ex aequo !

Dans la catégorie féminine, Delfine Persoon s’est logiquement imposée, pour la… quatrième fois, après avoir défendu victorieusement son titre WBC des légers à deux nouvelles reprises. Parmi les autres résultats, on retiendra que Bilal Laggoune s’est vu décerner le Gant d’Argent du meilleur combat de l’année (un verdict de parité face à Dmytro Kucher), et que le Gant de bronze de meilleur espoir a été remis à Michel Garcia et Timour Nikarkhoev, ex aequo. Enfin, un Gant d’honneur a été remis à Ismaïl Abdoul, qui s’est retiré le 29 avril à l’issue de son… 99e combat (et de sa 59e victoire), et Anas Messaoudi a, lui, été sacré meilleur boxeur amateur, comme il y a deux ans.