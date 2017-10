Mais aussi: un grand angle sur Antoine Griezmann, de la NBA, du tennis, des posters... 40 pages de sports !

Ce samedi 14 octobre, dans la DH et sur DH.be, 7e numéro d'Extra Spoort, le magazine de la DH-Les Sports en collaboration avec VOOsport World

Avec, en autres :

- Marouane Fellaini et José Mourinho , l'amour foot

- En visite chez Youri Tielemans à Monaco

- Roma - Naples ou Nainggolan vs Mertens , duel de Diavoli

- Antoine Griezmann , un poison nommé Wanda

- NBA : Les Spirou Jack Gibbs et Scott Thomas préfacent la nouvelle saison qui débute ce mardi

- Andy Murray : hanche et démons

+ Posters de Kevin De Bruyne et Dries Mertens

Découvrez le nouveau numéro ci-dessous !