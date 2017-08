Paris et Los Angeles se sont donc partagés, en bons frères, les Jeux de 2024 et 2028. On se gardera de critiquer ce choix. Les deux villes ont l’ADN olympique dans les veines et ont, chacune, déjà accueilli deux fois l’événement. Elles ont les infrastructures, l’expérience et les budgets. Bref, avec elles, les Jeux sont sur des rails sûrs. Pour le CIO, c’est un problème en moins. Ceci dit, on peut objectivement se demander pourquoi

(...)