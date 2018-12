Qui a dit que la pétanque était une pratique ringarde réservée aux personnes âgées, verre de pastis à la main ? Depuis quelques années, une variante de la pétanque traditionnelle, bien plus sauvage, a vu le jour en Belgique, où la Fédération internationale d’extrême pétanque est implantée.

"En 2013, on jouait à la pétanque dans mon jardin avec des amis. Après quinze minutes, nous avons eu envie de pimenter la partie en utilisant une souche, la cabane de jardin, et tous les autres obstacles comme partie intégrante du jeu. J’ai ensuite posté une vidéo sur Facebook et de nombreuses personnes ont marqué leur intérêt pour cette pratique. On a alors créé une page Facebook qui est suivie par 22 000 personnes. On s’est ensuite constitué en ASBL et c’est ainsi que l’extrême pétanque est née en Belgique", explique Tom Bright, président de la Fédération internationale de pétanque.

L’extrême pétanque respecte la règle de base de la pétanque, qui consiste à garder les deux pieds ancrés au sol. Les boules sont lancées de la même manière qu’à la pétanque traditionnelle, et le premier arrivé à 13 points remporte la partie. "Mais outre cette règle de base, le joueur dispose d’une totale liberté, à condition bien sûr de ne rien dégrader. Nous jouons là où on a envie, dans des lieux désaffectés ou à l’abandon, sur des chantiers, dans des forêts, dans des carrières de pierre ou de sable, et tous les autres types d’endroits inédits. Cet aspect donne un côté fun à la pratique. Les joueurs intègrent tous les types d’obstacles", poursuit Tom.

Les traditionnels bacs à sable sont donc délaissés pour faire place à des terrains de jeu bien plus vastes et sauvages. "Nous adorons jouer sur des terrains présentant un fort dénivelé, dans des cages d’escaliers ou depuis le sommet d’une butte de terre de dix mètres de hauteur. La pétanque classique est limitée à dix mètres de distance, mais nous procédons à des lancers de maximum 50 mètres, ce qui donne un côté spectaculaire à la discipline et qui nous permet d’attirer un public plus jeune", ajoute Tom.

L’ASBL est implantée à Wavre, mais l’extrême pétanque s’est exportée un peu partout en Belgique, de Liège à Gand en passant par la côte belge. "Au début, nous n’étions pas pris au sérieux, mais nous collaborons désormais avec différents sponsors qui ont contribué à crédibiliser cette pratique. Ainsi, en avril 2017, nous avons organisé le tout premier championnat du monde de la discipline à Gand, avec 16 équipes de 9 pays. Aujourd’hui, la communauté mondiale rassemble plus de 20 000 joueurs répartis partout dans le monde et le concept a été lancé localement dans dix pays : les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Ukraine, la République tchèque, la Pologne, le Mexique, le Canada, la Finlande, la Suisse et la France", précise Tom.

Aujourd’hui, les membres de la Fédération internationale d’extrême pétanque entendent bien développer encore davantage leur concept à travers des événements internationaux. "Cette pratique peut se jouer de manière intergénérationnelle dans des cadres insolites. Elle rassemble des personnes de toutes les nationalités et nous voulons encore œuvrer au développement de la discipline", conclut Tom, qui souhaite mettre en place un championnat de Belgique.

Par ailleurs, il est également possible d’organiser des événements privés, comme des anniversaires ou animations aux entreprises, avec un groupe composé de maximum 20 personnes. Coût estimé : 15 € par personne par heure.