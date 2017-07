Depuis mai, la planète basket et son petit frère du 3X3 sont en ébullition. La discipline sera au programme des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. De quoi attirer l’intérêt d’un certain LeBron James : "Pour composer une équipe de rêve, je prendrais Magic Johnson et Michael Jordan pour le 3X3."

Le 3X3 n’avait pas attendu cette pub pour prendre son envol. Avec le lancement en juin 2012 de la plate-forme 3x3Planet (devenue Play 3X3), composée de la communauté de joueurs (en ligne) et du réseau de tournois, la Fiba a fait le pari d’une stratégie d’expansion basée sur la technologie.

(...)