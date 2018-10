Le Quidditch est un vrai sport, et il fait des émules en Belgique

Tout droit tiré de l’univers d’Harry Potter, le Quidditch est aujourd’hui devenu une discipline sportive à part entière. Alors, certes, les participants n’utilisent pas de balai magique qui leur permet de voler, mais la plupart des ingrédients sont toutefois réunis et rappellent le sport pratiqué à Poudlard, cher à Harry, Hermione, Ron et compagnie.

Concrètement, deux équipes mixtes de sept joueurs s’affrontent sur un terrain équivalent à un demi-terrain de football. "Chaque joueur a son rôle. On retrouve le gardien, les poursuiveurs, les batteurs et l’attrapeur. Les poursuiveurs et le gardien jouent avec le souafle, à savoir une balle de volley légèrement dégonflée, qu’ils doivent faire passer à travers les anneaux adverses pour marquer dix points", explique Guillaume Faniel, président du Brussels Quidditch Club.

"Les batteurs jouent avec des balles de dodgeball qu’ils doivent lancer sur des joueurs adverses pour les mettre hors jeu pendant une certaine durée. L’attrapeur doit, lui, attraper le vif d’or, qui est en réalité une balle de tennis accrochée au short de l’arbitre neutre qui doit se défendre. Le vif d’or est mis en jeu après 17 minutes de match et le match se termine lorsqu’une équipe parvient à mettre la main dessus. La particularité du Quidditch réside dans le fait que chaque joueur tient une sorte de balai entre les jambes, qu’ils ne peuvent pas faire tomber. Si c’est le cas, le joueur n’a plus le droit de participer à l’action et doit retoucher l’anneau situé dans sa partie de terrain afin de réintégrer la partie", ajoute Guillaume Faniel.

Le Quidditch a vu le jour dans un lycée des États-Unis il y a treize ans. Ce n’est qu’en septembre 2013 que la pratique est arrivée chez nous, à Bruxelles, où le premier club de Quidditch est né à Woluwé-Saint-Lambert. "Depuis lors, ce sport se développe vite et on constate un véritable engouement. Une seconde équipe vient d’ailleurs d’être créée à Bruxelles", explique-t-il.

"C’est un sport qui réussit à toucher tant les fans d’Harry Potter que ceux qui n’aiment pas l’univers du magicien. Beaucoup d’adhérents nous rejoignent pour la discipline en elle-même. C’est un sport de contact qui peut se rapprocher du rugby à certains égards. La pratique du Quidditch est très tactique et chacun peut y trouver sa place car ce jeu convient à tous les profils. Tous les types de physiques peuvent donc prendre du plaisir", précise Guillaume Faniel. "De plus, le Quidditch se joue obligatoirement en équipes mixtes, ce qui attire également des adhérents."

Aujourd’hui, ce sport très sérieux possède même sa Coupe du Monde, qui s’est déroulée en juin dernier à Florence, en Italie. 32 nations y étaient représentées… dont la Belgique. Notre équipe nationale est devenue vice-championne du monde de la discipline en s’inclinant en finale contre les États-Unis. La Coupe d’Europe se tiendra, elle, les 11 et 12 mai dans la commune de Harelbeke, près de Courtrai.

Initialement, le sport était réservé aux plus de 16 ans, mais il s’ouvre désormais également aux enfants. Une équipe réservée aux plus jeunes vient en effet d’être créée à Liège. D’autres devraient suivre à l’avenir.