Grande première dans l’histoire du grand sondage DH-Dedicated sur "Les Sportifs Préférés des Belges": le lauréat de l’année précédente conserve son titre.



Nafissatou Thiam, plébiscitée il y a douze mois dans le sillage de sa médaille d’or olympique, reste la reine de cœur du peuple belge. En augmentant même sa cote de popularité : si 31,2 % des sondés l’avaient placée parmi leurs cinq sportifs préférés en 2016, l’heptathlète namuroise monte à 48,6 %: près d’un Belge sur deux a cité Nafi dans son quintet ! Pour la deuxième fois depuis 2011, et la razzia de Kim Clijsters lors de la première édition du sondage SPB, Nafi fait l’unanimité partout : n°1 dans les trois régions du pays (Wallonie-Bruxelles-Flandre), pour les deux sexes (hommes et femmes), et dans les quatre catégories d’âges (18-30; 31-40; 41-50 et plus de 50 ans).



David Goffin, 8e il y a un an, est le nouveau dauphin de Thiam. Le tennisman liégeois talonne la Namuroise en Wallonie, et fait une grosse progression en Flandre (3e). Le podium est complété par Kevin De Bruyne. Le Diable de Manchester City, lauréat en 2015, devance trois footballeurs: Eden Hazard (4e), Dries Mertens (5e) et Thibaut Courtois (6e).





Méthode

Sondage effectué par Dedicated, sous la direction de Marc Dumoulin et Karim Bouchdak, par Internet du 9 décembre au 15 décembre 2017, sur un échantillon strictement représentatif de 1.003 Belges âgés de 18 ans ou plus. Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des 3 régions de Belgique : 316 en Wallonie, 89 à Bruxelles et 598 en Flandre. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect des quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge…) et répartie de façon représentative entre les provinces de chacune des régions. Sur une liste d’une centaine de sportifs/sportives belges en activité, les sondés devaient choisir leurs 5 favoris, avec possibilité d’ajouter un(e) sportif/sportive de leur choix. La marge d’erreur maximale est de 3.1 % sur l’échantillon total.