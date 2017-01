Le poste de gardien est souvent à part. Lui peut se permettre des gestes que les joueurs de champ n’oseraient même pas essayer. En handball, devant une cage si petite, ils sont très souvent canardés par des monstres physiques à la puissance incroyable et voient les balles arriver à toute vitesse. "Oui, on est un peu fou" , sourit Jeff Lettens. "Mais juste sur le terrain."

International belge, le Limbourgeois de 25 ans a rejoint cette saison Cesson-Rennes en D1 française où chaque semaine (après une première saison dans l’anti-chambre de l’élite française à Saran), il affronte ces stars du Mondial en France qui déboulent pour envoyer un boulet de canon à bout portant et qui pourraient en effrayer plus d’un. "Chaque gardien a déjà pris une balle en pleine figure. Ca fait partie du job. Évidemment, ça fait mal sur le coup mais iI ne faut pas avoir peur. Commencer jeune dans les buts permet de mieux appréhender cette crainte avec le temps. Ça devient plus facile." Décryptage.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.