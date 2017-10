Luca Cragnaz, sélectionneur fédéral de l’équipe nationale belge de futsal, est au cœur d’un masterplan pour relancer une discipline qui a tous les atouts pour devenir populaire.

Monsieur Cragnaz, depuis quelques mois, il semble qu’un vent nouveau souffle sur le futsal belge ?

"Au niveau national, on a un projet qui est intégré dans un masterplan qui s’étend de 2017 à 2020. La volonté est de développer l’image du futsal belge, via différents canaux. Avec l’équipe nationale A, le souhait est de participer à une phase finale. On a loupé le coche pour l’ Euro 2018, car le groupe est tombé contre de belles équipes. Nous retenterons notre chance en 2019 pour les qualifications pour la Coupe du Monde."

Vous restez tout de même sur un beau succès.

"On a remporté le tournoi des 4 Nations , en Allemagne. On se prépare à une double confrontation amicale contre l’Espagne, en décembre. Il s’agit d’une des meilleures équipes du monde. En janvier, on prendra la direction du Brésil pour un tournoi des 8 Nations ."