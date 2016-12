Les skippers du Vendée Globe sont partis le 6 novembre dernier pour un périple de plus de trois mois. Actuellement 11e, 12e et 13e de la course, Bellion, Roura et O'Coineen sont loin derrière Armel Le Cléac'h et ce n'est pas la dépression qui frappe actuellement le Pacifique qui va faciliter leur remontée. Ils ont d'ailleurs tous les trois décidé de ralentir l'allure volontairement afin d'éviter d'être confrontés à des vents pouvant atteindre les 170 km/h.L'occasion pour ces hommes, qui se trouvent environ à la mi-parcours, de faire un break et de célébrer Noël tous ensemble. Eric Bellion a immortalisé l'instant avec une petite vidéo...