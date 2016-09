Marieke Vervoort remporte la médaille d'argent sur le 400m

Omnisports

Marieke Vervoort a décroché la médaille d'argent du 400 m (T52) des Jeux Paralympiques de Rio, samedi. C'est la première médaille belge des Jeux Paralympiques 2016.

La Canadienne Michelle Stilwell s'est imposée en 1:05.43 devant Marieke Vervoort (1:07.62) et l'Américaine Kerry Morgan (1:08.31).

Double médaillée il y a quatre ans à Londres (d'or sur 100m et d'argent sur 200m), Marieke Vervoort disputera encore le 100 m la semaine prochaine.

La native de Diest, qui souffre d'une maladie dégénérative incurable, mettra un terme à sa carrière à l'issue des Olympiades cariocas. "Je sens que mon corps n'en peut plus. J'adore être sur mon fauteuil, mais je perds souvent conscience pendant les entraînements en raison de la douleur. Mon corps me dit: arrête ça! ", expliquait-elle il y a quelques jours.

Marieke Vervoort attire l'attention du monde entier à Rio, notamment en raison de ses propos récents sur l'euthanasie. "Tout le monde sait que j'ai mis mes documents pour une euthanasie en ordre en 2008. Si je ne les avais pas eus, je me serais suicidé depuis longtemps", a-t-elle confié. "J'espère que mon cas prouve que l'euthanasie peut assurer la sérénité et même contribuer à prolonger la vie. Et j'espère que cela inspirera d'autres pays à introduire cette législation. J'ai déjà engagé les préparatifs, comme mon testament. Mais ce n'est pas encore concret. J'ai encore beaucoup de projets. J'aimerais publier un second bouquin et je rêve d'un musée 'Wielemie'", en référence à son surnom.