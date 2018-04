Tiger Woods, 42 ans, a plutôt bien négocié le premier tour du Masters d’Augusta, premier tournoi du Grand Chelem de l'année. L’Américain a rendu une carte de 73 (+1) riche de quatre bogeys (trous 4,5, 11 et 12) et de trois birdies (trous 3, 14 et 16).



Assez irrégulier sur ses longs coups en début de partie, l’ancien numéro un mondial a peu à peu retrouvé ses marques sur le retour, enquillant quelques très beaux putts. C’est plutôt de bonne augure pour la suite du tournoi.

Tenant du titre, Sergio Garcia a, en revanche, d’ores et déjà abandonné tout espoir de conserver sa veste verte. L’Espagnol a vécu un véritable calvaire sur le trou n°15 où il a signé un score de 13 après avoir envoyé 5 balles dans l’obstacle d’eau. C’est le résultat le plus élevé sur un trou dans l’histoire du Masters. Il faudrait désormais un miracle pour que l’Espagnol passe le cut ce vendredi.