Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Muhammad Ali et Joe Frazier. Jan Ullrich et Lance Armstrong. Ces rivalités ont marqué l’histoire de leur sport. En CrossFit (une discipline qui combine force athlétique, haltérophilie, gymnastique et sports d’endurance), il y a Mat Fraser et… Mat Fraser. Comme en 2016 et en 2017, l’Américain est monté sur la première marche du podium des CrossFit Games de cette année à Madison, dans le Wisconsin. Seul Rich Froning a fait mieux en remportant quatre Games d’affilée de 2011 à 2014.

(...)