Depuis le promontoire du Sitio qui s’avance au-dessus de l’océan Atlantique, la vue est imprenable et se prête à des clichés particulièrement spectaculaires. Nous sommes à Praia do Norte, sur le territoire de la commune de Nazaré, au beau milieu de la côte ouest du Portugal. Situé à 120 kilomètres au nord de Lisbonne, ce spot est connu des surfeurs du monde entier, en particulier des big wave riders, ces chasseurs de vagues géantes sur tous les continents. Les caractéristiques géologiques de l’endroit (la présence d’un canyon sous-marin atteignant 5.000 mètres de profondeur) en font l’un des plus prisés par les amateurs de sensations fortes qui y trouvent un terrain de jeu idéal pour défier les éléments. On parle ici d’une houle qui draine des vagues de vingt à… trente mètres de haut. De véritables montagnes en mouvement.

Sur l’une de ces vagues sombres, au loin, on distingue une traînée blanche. Tracté par un jet-ski jusqu’au sommet de la crête d’eau, Garrett McNamara vient de lâcher le câble qui l’y relie et de s’élancer. Abondamment secoué, il entame une descente vertigineuse qui semble sans fin. De longues secondes au cours desquelles les cuisses en acier du surfeur américain sont mises à rude épreuve tout comme ses capacités de funambule des mers. Devant lui, émerge des remous l’écume de la vague précédente qui s’est refermée avec fracas. McNamara sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur, qu’un instant de déconcentration peut être fatal. Il tiendra bon. Au bout de son effort, une trentaine de secondes de pure adrénaline, un sentiment de fierté pour être resté debout sur la planche à la sortie du tube malgré l’explosion s’étant produite juste derrière lui. Pas de wipe out, cette fois.

Le 27 janvier 2013, l’intéressé, vêtu de gants, d’un capuchon et d’un gillet de sécurité, a surfé ce qui est considéré comme la plus grande vague du monde, haute de trente mètres. De quoi consolider sa présence dans le Guinness Book, où il figure depuis 2011, pour celui qui se consacre à ces vagues démesurées depuis l’année 2002 et sa victoire dans la Jaws World Cup, réservée aux spécialistes.

"Nazaré ? Cet endroit est unique au monde et ces vagues, vraiment magiques. Elles s’élèvent tellement haut ! On ne sait jamais si l’on va s’en sortir. Quand tu tombes, tu sais que tu vas passer un long moment sous l’eau. Et quand tu finis par remonter à la surface, tu espères que le jet-ski arriver vite pour que tu puisses prendre une respiration avant que la prochaine vague n’arrive. Tu dois vraiment être prêt à t’en prendre plein la tête", explique le natif de Pittsfield, dans l’état du Massachussets, lauréat de plusieurs récompenses dans le milieu.

C’est lui, Garrett McNamara - qui a passé une partie de son enfance en Californie avant d’émigrer en 1978 vers Hawaii avec sa mère et son frère - qui a placé Nazaré sur la carte du surf mondial, là où d’autres ont préféré rebrousser chemin devant ces vagues XXL. Lui qui s’est jeté à l’eau, a ouvert la voie, prenant le soin d’établir des règles de sécurité précises pour ses pairs. Car leur vie, il en est bien sûr le premier conscient, en dépend. Sa vie, justement, McNamara la partage avec Nicole, une enseignante en sciences de l’environnement. Leur union a été scellée en novembre 2012. Mais où donc ? À Nazaré, bien sûr !