La France, tenante du titre et pays hôte, le Danemark, champion olympique, et l’Allemagne, championne d’Europe, figurent comme les plus sérieux prétendants au titre lors du Mondial qui débute, ce mercredi soir, avec une affiche, France - Brésil, à Paris. Présentation…

Les favoris

Il y a un an, la France détenait tous les titres (mondial, européen, olympique), mais sa belle suprématie s’est réduite, l’an dernier, avec la perte de l’Euro (cinquième seulement, victoire de l’Allemagne), puis des Jeux (malheureux deuxième, triomphe du Danemark). Il n’empêche, elle est toujours la référence du hand mondial au regard de son palmarès. Et elle a l’avantage de jouer à domicile au sein d’un groupe largement à sa portée lors de la phase de poules, ce qui devrait lui éviter de croiser un gros poisson avant le stade des demi-finales.

Décomplexé par sa surprenante victoire face à la… France (28-26) en finale olympique, le Danemark a revu ses ambitions à la hausse. Il est l’adversaire n°1 des Bleus avec, toujours, pour chef de file son virtuose Mikkel Hansen et son poignet droit élastique. L’arrière gauche évoluant au PSG mettra tout en œuvre pour briller à Paris, sa ville de cœur, qui accueille son groupe (le D) lors de la phase préliminaire. Du haut de son 1,92 m, pour 93 kg, Hansen est épaulé par des partenaires évoluant au sein des meilleurs clubs européens dans sa quête d’offrir un premier titre mondial à son pays, le seul trophée manquant à la sélection scandinave, battue à trois reprises en finale (1967, 2011, 2013).

Le titre européen en 2016, le premier pour l’Allemagne depuis neuf ans, n’était pas une parenthèse enchantée. Sur leur lancée, les Allemands ont confirmé lors des Jeux de Rio en décrochant la médaille de bronze. Repêchée par la Fédé internationale, cette équipe n’aurait pas dû participer au précédent Mondial, en 2015, au Qatar, où elle s’est classée septième. Mais, depuis lors, la sélection déjà triple championne du monde (1938, 1978, 2007) a accompli un bout de chemin sous la houlette de Dagur Sigurdsson, l’architecte du renouveau. Le technicien islandais a redonné confiance à une équipe aux abois, contribuant à l’éclosion de quelques jeunes talents gravitant autour de la star, Uwe Gensheimer, également joueur du PSG.

Les outsiders

Double championne du monde (2005, 2013), l’Espagne sort d’une année décevante. Humiliée en finale de l’Euro 2016 par l’Allemagne (17-24), elle n’a, ensuite, pas réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio. Une première depuis 1976 ! Cet échec a coûté sa place au sélectionneur, Manolo Cadenas, remplacé par Jordi Ribera qui a, lui, hissé le Brésil en quarts de finale de ses Jeux. Il s’appuie sur des joueurs talentueux et expérimentés qui évoluent pour la plupart au FC Barcelone, comme Entrerrios, Vargas, Rivera, ou dans d’autres clubs de top niveau.

Toujours aussi imprévisible, la Croatie a déçu lors des Jeux de Rio où la Pologne l’a surprise dès les quarts de finale. Le fiasco brésilien a d’ailleurs donné lieu à un psychodrame. En délicatesse avec ses dirigeants, le sélectionneur Zeljko Babic a présenté sa démission… finalement refusée. Depuis lors, des changements ont été effectués dans le groupe. Exit Cupic et Brozovic. Le capitaine Marko Kopljar est, lui, forfait (genou). Mais l’équipe lauréate de l’édition 2003 dispose toujours de joueurs performants, autour de la star Domagoj Duvnjak.

Et enfin, il y a, bien entendu, le Qatar, vice-champion du monde, il y a deux ans, et seule nation non européenne médaillée jusqu’ici…