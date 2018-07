Après sa deuxième place aux 20 Km de Bruxelles, le Liégeois a signé un nouvel exploit...

Incroyable ! Impressionnant ! Sixième au classement final du Mondial de duathlon distance standard (10 km à pied, 40 km à vélo, 5 km à pied), Arnaud Dely (21 ans) est devenu champion du monde -23 ans, ce vendredi, à Odense (Danemark).

Déjà avec les meilleurs après la première course à pied, le Liégeois a intelligemment laissé filé trois de ses aînés à vélo, le Danois Schilling, le Français Le Berre et le Britannique Buckingham, classés dans cet ordre au terme de la course élites pour se concentrer sur la sienne, celle des -23 ans. Dans un deuxième groupe, de quatre, Arnaud n'a absolument rien lâché, distançant sans cesse son plus proche poursuivant dans sa catégorie.

Pointant en septième position lors de la deuxième transition, notre compatriote s'est accroché, s'offrant même le luxe de distancer le Britannique Davies pour terminer à la sixième place, en 1h37.59, à 2.02 du vainqueur élites, le Danois Schilling, mais plus d'une minute devant le Français Choquert et quelques ténors de la discipline.

Aucun doute : Arnaud Dely n'oubliera pas ce déplacement au Danemark et s'est d'ores et déjà fixé un nouvel objectif : le titre européen, le 20 octobre, à Ibiza !