Le Mondial-2017 de handball a perdu deux de ses trois plus sérieux prétendants, le Danemark et l'Allemagne, éjectés contre toute attente dès les huitièmes de finale dimanche par la Hongrie (27-25) et le Qatar (21-20).

Ces éliminations surprises font les affaires des Français, tenants du titre et hôte de la compétition, dont l'horizon s'éclaircit. En quête d'un sixième trophée planétaire (après 1995, 2001, 2009, 2011, 2015), les "Bleus" auraient pu croiser en finale le Danemark qui les a dépossédés de leur titre olympique en finale des Jeux de Rio.

La "Mannschaft", championne d'Europe en titre et troisième des JO, aurait elle pu se dresser sur leur route en demie, si la hiérarchie n'avait pas été bouleversée par deux équipes revenues de loin.

Avec bien moins de joueurs naturalisés, le Qatar ne semblait pas en mesure de rééditer le coup d'éclat de 2015 lorsqu'il n'avait été stoppé que par la France en finale de "son" Mondial.

Douzième du dernier Championnat d'Europe et non qualifiée pour les JO, la Hongrie sortait elle d'une année noire.

Le parcours poussif (2 victoires, 3 défaites) des deux sélections lors de la phase de poules, où elles avaient empoché les derniers billets qualificatifs, avait confirmé leurs difficultés actuelles.

"Le tour préliminaire n'est qu'une étape. Tout peut arriver lors des matches couperets", avait prophétisé le coach français Didier Dinart, dont l'équipe avait eu du mal à se défaire de l'Islande samedi (31-25) après un sans-faute au premier tour.

Le Danemark et l'Allemagne, impeccables également en phase de poules (5 victoires), l'ont appris à leurs dépens. Contre eux, la Hongrie et le Qatar ont su reproduire durant soixante minutes ce que l'Islande n'avait su faire que pendant une mi-temps contre les Français.

A Paris, l'Allemagne menait pourtant de quatre longueurs (17-13) à moins d'un quart d'heure de la fin. Mais le gardien bosnien naturalisé Danijel Saric a fait un malheur dans la cage qatarie, n'encaissant plus que trois buts.

Rafael Capote, l'un des tout meilleurs joueurs du monde, a lui retrouvé toute son efficacité en alignant quatre buts en cinq minutes (9 au total).

Globalement, la défense qatarienne a réalisé un formidable travail, pour limiter l'impact des canonniers allemands et de leur vedette Uwe Gensheimer (1 seul tir et 0 but). "Le Qatar mérite le respect", a souligné l'entraîneur espagnol de la sélection émiratie Valero Rivera.

Le retour de Nagy

A Albertville, le Danemark n'a jamais pris les commandes, accusant un retard d'emblée (5-2) face à l'équipe magyare, portée par son gardien Roland Mikler (15 arrêts) et revigorée par le retour de blessure (cheville) de sa vedette Laszlo Nagy.

"Avec Laszlo, la Hongrie n'est pas la même équipe", commentait le coach espagnol de la Hongrie Xavi Sabate avant de dédier cette victoire aux seize jeunes adolescents hongrois qui ont trouvé la mort, vendredi, dans un accident de car en Italie.

A défaut d'avoir été efficace (1/4), Nagy, pour son deuxième match seulement, a fait briller ses partenaires (trois passes décisives). Distancés à l'approche des dix dernières minutes (22-18), l'équipe de Mikkel Hansen (8 buts) a recollé (23-23) mais la Hongrie a eu le dernier mot grâce à Mikler et Gabor Csaszar, auteur de deux buts en fin de partie.

"C'est horrible. Mais c'est sûr qu'avec une telle prestation, on ne pouvait pas espérer aller en quarts de finale", a réagi Hansen qui espérait remporter le dernier grand trophée manquant à son palmarès après avoir échoué deux fois en finale (2011, 2013).

Ses partenaires français du Paris SG, Nikola Karabatic et consorts, ont maintenant une voie bien plus dégagée vers le titre. A condition toutefois de battre mardi une sélection suédoise en plein renouveau et impitoyable dimanche avec le Bélarus (41-22).