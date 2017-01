Les handballeurs danois ont difficilement passé leur premier test du Mondial-2017, en s'imposant contre une vaillante équipe de Suède (27-25) à Bercy lundi soir, s'assurant par la même occasion la qualification pour les 8e de finale.

Comme les Français la veille contre la Norvège (victoire 31-28), le Danemark s'offre avec ce succès un boulevard vers la première place de son groupe. Une victoire contre le modeste Bahreïn mercredi (20h45, 19H45 GMT) lui assurera cette position préférentielle, garantie d'éviter les champions du monde français, si ces derniers s'imposent mardi contre la Russie.

l'arrière gauche du Paris SG Mikkel Hansen avait prévenu: "C'est toujours difficile contre la Suède". Et il a été servi.

Maladroits en début de partie avec de nombreuses pertes de balles, les Danois s'en sont d'abord remis à leur capitaine et gardien Niklas Landin, auteur de 14 arrêts en 1re période (23 sur l'ensemble de la partie). Et Landin, élu meilleur homme du match, s'est même autorisé un but en fin de 1re période, dans un but jaune et bleu vide.

Dans ce match choc entre Scandinaves, les champions olympiques auront mis un bon quart d'heure afin de régler la mire après une bonne demi-douzaine de tirs sur les montants du portier suédois Mikael Appelgren.

Le plan suédois anti-Hansen a bien fonctionné en première période (2 buts), mais les Danois disposent dans leur rang de bien d'autres atouts, avec notamment la base arrière Henrik Mollengaard/Kasper Sondergaard (six buts en 30 minutes). Une entente qui a permis aux Rouges de regagner le vestiaire avec quatre buts d'avance (14-10).

L'indiscipline danoise en seconde période (quatre exclusions en 20 minutes) a fait passer quelques sueurs froides dans le dos de leurs supporteurs, venus en nombre à Bercy.

Revenus à un but (20-21) à un peu plus de dix minutes de la fin, les Suédois ont accroché les tenants de la couronne olympique jusqu'au bout, avec un final haletant et une indécision jusque dans les dernière secondes.

Et les Danois peuvent dire merci à Hansen, retrouvé en seconde période et meilleur buteur de la rencontre avec 8 réalisations, notamment un 4 sur 4 au jet de 7 mètres.