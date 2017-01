Les handballeurs allemands et qataris ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2017 en battant respectivement l'Arabie Saoudite (38-24) et l'Argentine (21-17) et la France, tenante du titre, a scellé sa première place en surclassant la Russie (35-24).

A Rouen, la "Mannschaft", championne d'Europe en titre, poursuit son sans-faute avec cette troisième victoire en trois matches. Son ailier gauche vedette Uwe Gensheimer (4 buts) n'a joué que trente minutes d'une rencontre pliée à la pause (21-13). Steffen Fath s'est distingué avec 6 buts et 100% de réussite.

L'Allemagne vise désormais la première place de ce groupe C. Tout se jouera vendredi lors d'une "finale" de poule face à la Croatie, déjà qualifiée pour les huitièmes.

A Paris, le Qatar a pris le meilleur sur l'Argentine (21-17), bloquée à 2 buts à la pause. Il n'y avait pas eu aussi peu de buts inscrits en une mi-temps dans un Mondial depuis seize ans.

C'était déjà en France et c'était aussi l'Argentine menée... 15-2 à la pause par la Yougoslavie. Grâce à ce succès le Qatar et son excellent gardien Danijel Saric (14 arrêts) ne peuvent plus êtres dépassés au classement ni par la sélection sud-américaine ni par le Bahreïn.

A Metz, la Tunisie a elle manqué une belle occasion de se rapprocher des huitièmes de finale et se voit distancée provisoirement pour le dernier billet par l'Islande, victorieuse sans forcer de l'Angola (33-19) dans la soirée.

La Tunisie menait de cinq longueurs à cinq minutes de la fin (28-23) avant d'être rattrapée par la Slovénie, déjà qualifiée. Grâce à ce match nul, la Macédoine est assurée d'aller au prochain tour, sans jouer.

Lors des huitièmes de finale, les équipes de ce groupe B croiseront celles du groupe A où les qualifiés sont désormais tous connus. Il s'agit de la France, du Brésil (déjà qualifiés) de la Russie et de la Norvège qui a surclassé la sélection sud-américaine (39-26) avec notamment 7 buts de Sander Sagosen.

La France est assurée de conserver la dernière première place, avant même son dernier match jeudi, grâce à sa démonstration face à la Russie. Adrien Dipanda et Kentin Mahé se sont illutrés avec respectivement 8 et 7 buts. Cette pole position garantit aux Français un parcours plus dégagé vers les demi-finales.