La Norvège s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une demi-finale d'un Mondial de handball messieurs en maîtrisant la Hongrie (31-28), mardi à Albertville dans les Alpes françaises.

La sélection nordique, jamais mieux classée que 6e (1958) jusqu'ici, affrontera l'Espagne ou la Croatie vendredi pour une place en finale et une belle occasion de décrocher sa première médaille.

Reléguée dans l'ombre par son homologue féminine, qui domine le monde, l'équipe masculine a connu son meilleur résultat il y a tout juste un an en terminant au pied du podium de l'Euro (4e).

Elle a confirmé ses progrès en dominant de bout en bout la Hongrie, qui avait créé une énorme surprise au tour précédent en écartant le Danemark (27-25), champion olympique en titre.

Mais cette fois-ci, Laszlo Nagy (1 but) et ses coéquipiers ont pris l'eau au bout de onze minutes (8-2) sous les assauts de Sander Sagosen (5 buts) et consorts.

Le portier magyar Roland Mikler a été bien moins efficace que contre le Danemark, alors que son homologue Torbjorn Bergerud s'est mis en valeur.

Gabor Csaszar (11 buts) a sonné le réveil en fin de seconde période, mais l'écart, qui a grimpé jusqu'à +10 (26-16), était trop conséquent.