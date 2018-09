Les Red Dragons sont éliminés du Mondial de volley messieurs organisé en Italie et en Bulgarie.

En raison des résultats dans les autres groupes, la Belgique ne peut en effet plus se qualifier pour le troisième tour même en battant le Brésil dimanche soir.

Les quatre vainqueurs de groupes avancent directement au 'best of 6', avec les deux meilleurs deuxièmes. Ces deux options ne sont plus possibles pour la Belgique. Les Dragons comptent quatre points de retard sur le Brésil dans le groupe F et ne peuvent plus remporter ce groupe. La Russie, victorieuse 3-0 de la Finlande dans le groupe E, et la France, qui a battu l'Argentine 3-1 dans le groupe H, possèdent cinq points de plus que la Belgique. Un retard que les Red Dragons ne peuvent rattraper.

Les Red Dragons d'Andrea Anastasi disputeront donc dimanche soir à Bologne (20h30) leur dernier match du Mondial, contre le Brésil champion olympique.