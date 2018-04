Le trio belge composé de Eva et Anna Hyde et de Lena De Moor s'est classé sixième des Mondiaux de gymnastique acrobatique dans l'épreuve des groupes féminins, samedi, à Anvers. Kilian Goffaux et Robin Casse se sont eux classés huitièmes en paires masculines.



Eva et Anna Hyde et Lena De Moor ont obtenu une note de 27.740 qui leur vaut une sixième place finale. Le titre est revenu à la Russie (30.060), composée de Daria Chebulanka, Polina Plastinina et Kseniia Zagoskina, devant le Bélarus (29.430) et la Chine (29.140).

Kilian Goffaux et Robin Casse ont terminé huitième avec une note de 26.710. Là aussi, la Russie s'est imposée, grâce à Igor Mishev et Nikolay Suprunov (29.490). La Corée du Nord a pris la deuxième place (29.40) et la Grande-Bretagne a complété le podium (28.950).

Deux autres équipes belges étaient en lice samedi. La paire mixte Marte Snoeck/Bram Roettger est sixième (55.240) après les deux premiers exercices qualificatifs. La suite des qualifications aura lieu dimanche matin. Les huit meilleures paires mixtes accéderont à la finale, dimanche après-midi.

Noam Patel, Hannes Garré, Jonas Anthoon et Bram Geusens occupent la huitième position (53.960) des groupes masculins après deux manches de qualification. Ils devront progresser dimanche matin, car la finale est réservée aux six meilleurs groupes.