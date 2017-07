Kimberly Buys a terminé septième de la finale du 50m papillon, samedi aux Mondiaux de natation de Budapest, en Hongrie. L'Anversoise de 28 ans a réalisé un chrono de 25.78.

Le titre est revenu à la Suédoise Sarah Sjostrom grâce à un temps de 24.60. La Néerlandaise Ranomi Kromowidjojo (25.38) et l'Égyptienne Farida Osman (25.39) ont complété le podium.

Vendredi en demi-finales, Buys avait réussi à battre le record de Belgique de la distance grâce à un temps de 25.70. C'était la première finale mondiale pour la sociétaire du club anversois du BRABO, qui a d'ailleurs réalisé son meilleur résultat en carrière aux Mondiaux grand bassin.

A noter que Buys avait été éliminée en demi-finale du 100m papillon (16e chrono, 58.49) dimanche dernier.

Cette course marque la fin du parcours des Belges à Budapest. En effet, Louis Croenen a été éliminé en séries du 100m papillon malgré un record personnel (52.74) et en séries du 200m papillon (17e chrono, 1:56.75).

Pieter Timmers, médaillé d'argent sur le 100m libre aux Jeux Olympiques de Rio, a vu son parcours s'arrêter en séries du 200m libre (31e chrono, 1:48.13), en demi-finale du 100m libre (16e temps, 48.96) et en séries du 50m libre (26e temps, 22.47).





La Suédoise Sarah Sjöström bat le record du monde du 50m nage libre

La Suédoise Sarah Sjöström a battu le record du monde du 50m nage libre avec un temps de 23.67, lors des demi-finales de l'épreuve aux Mondiaux de natation de Budapest, samedi en Hongrie.

Partie au couloir 4 de la seconde demi-finale du 50m libre, Sarah Sjöström a survolé la course, battant le record du monde de la distance pour 6/100es. La Suédoise de 23 ans a détroné l'Allemande Britta Steffen, qui avait réalisé 23.73 aux Mondiaux de Rome en 2009.

La Suédoise de 23 ans détient désormais les records du monde de quatre distances, le 50m et 100m libre, ainsi que le 50m et 100m papillon.

Plus tôt dans la journée, Sjöström a décroché le titre mondial sur le 50m papillon, où Kimberly Buys a terminé 7e. Elle a également été sacrée sur le 100m papillon et a pris l'argent sur le 100m libre.





Le relais américain, sacré, pulvérise son record du monde du 4x100m libre mixte

Le relais américain mixte s'est imposé sur le 4x100m libre, samedi aux Mondiaux de natation de Budapest en Hongrie, grâce à un nouveau chrono mondial de référence en 3:19.60.

Composé de Caeleb Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerford et Simone Manuel, le relais mixte américain a battu son propre record de plus de 3 secondes. Aux derniers Mondiaux de Kazan en 2015, Ryan Lochte, Nathan Adrian, Simone Manuel et Missy Franklin avaient nagé en 3:23.05.

Les Pays-Bas prennent la 2e place grâce à un nouveau record d'Europe (3:21.81) alors que le Canada complète le podium (3:24.55).

Grâce à ce nouveau sacre, le 6e à Budapest, Caeleb Dressel est devenu le premier nageur de l'histoire à remporter trois titres mondiaux la même journée. En effet, il s'est déjà imposé samedi sur le sur le 50m libre et le 100m papillon.