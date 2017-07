C’est certainement l’une des plus grosses déceptions de ces Championnats du Monde 2017. Pourtant considéré comme étant l’un des favoris au podium, Pieter Timmers n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la discipline ce mercredi.

Même si sa préparation avait été perturbée par la naissance de sa fille, le nageur du Brabo partait à Budapest avec l’étiquette de favori. Après une mise en route plutôt compliquée lors du 200 m nage libre ce lundi, Timmers n’a guère su faire beaucoup mieux lors de son épreuve de prédilection, le 100m nage libre. En effet, malgré une séance de qualifications déjà compliquée où il avait terminé à la 13e place avec un chrono de 48.67, les espoirs de finale étaient encore présents. Après cette course, Timmers avait d’ailleurs affirmé que sa deuxième longueur avait été loin d’être optimale et qu’il pensait pouvoir l’améliorer afin de se qualifier pour la grand-messe qui aura lieu ce jeudi soir. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

Du début à la fin , Pieter Timmers n’a jamais semblé être dans le coup lors de sa demi-finale. Auteur d’un départ trop lent, il n’a jamais su revenir dans la course et a terminé à la dernière place de sa série et des demi-finales avec un chrono de 48.96. Cette élimination précoce est donc une déception pour celui qui représentait notre plus grand espoir de médaille dans ces Mondiaux.

En ce qui concerne les autres participants, la finale se composera de Medhy Metella (France), Nathan Adrian (USA), Caeleb Dressel (USA), Cameron McEvoy (Australie), Jack Cartwright (Australie), Duncan Scott (Grande-Bretagne), Sergii Shevtsov (Ukraine) et Marcelo Chierighini (Brésil).

Lors des qualifications et des demi-finales, Metella, le Français, a particulièrement impressionné en terminant premier de ses deux séries avec une aisance assez remarquable. Comme prévu, le duo américain Adrian-Dressel s’est aussi qualifié sans trop de problèmes, eux qui étaient dans la série de Timmers. Ces trois nageurs s’élanceront dans le bassin de la Duna Arena en tant que grands favoris pour le podium lors de la finale de l’épreuve reine.

On notera par ailleurs la (rare) défaite de l’Américaine Katie Ledecky sur 200m libre des oeuvres de l’Italienne Federica Pellegrini.