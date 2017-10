Et de deux pour les Belges ! Après Lois Petit en -44 kg, Mina Libeer a décroché le bronze, ce jeudi, lors des Championnats du Monde juniors, à Zagreb !

Engagée en -57 kg, la judoka de Merelbeke a battu la Croate Topolovec après un combat indécis et disputé de... 8'10''.

Notre compatriote a, d'abord, résisté aux assauts de son adversaire. Encaissant une pénalité pour passivité, elle ne s'est jamais alarmée, reprenant le dessus dès la mi-combat. Mais aucune des deux rivales ne parvint à marquer avant la fin du temps réglementaire. Un incroyable suspense s'ensuivit, lors de la prolongation, la Croate étant à son tour pénalisée. Une fois, puis une deuxième, synonyme de victoire et de médaille pour Mina !

Auparavant, Libeer avait signé un superbe parcours qui l'a sans doute rassurée sur son potentiel après son couac aux Championnats d'Europe, mi-septembre, à Maribor, où elle avait dû ranger son kimono après seulement deux combats. Très mobile sur le tatami, Mina a évincé la Mongole Batsukh, puis la Britannique Toprak et la Croate Oberan pour, alors, se retrouver face à la Sud-Coréenne Kim. Et celle-ci se révéla trop forte pour notre compatriote qui encaissa trois pénalités pour passivité... Un comble vu les prestations de Mina Libeer jusque-là ! Repêchée, la protégée d'Ilse Heylen repartit de l'avant pour éliminer l'Allemande Starke après... 7'20'' et, donc, avoir le droit de disputer le bronze à la Croate Topolovec.

Pour Myriam Blavier, en -52 kg, les rendez-vous se suivent et, malheugreusement, se ressemblent. Après l'Euro, la Liégeoise a échoué au pied du podium mondial. En finale pour le bronze, Myriam s'est, en effet, inclinée, des oeuvres de la Roumaine Raciu... Celle-ci a marqué le seul avantage du combat à trente secondes de la fin, ne laissant guère de temps à Myriam pour réagir. Déception dans le chef de notre compatriote, à qui la chance ne sourit vraiment pas en cette deuxième partie de saison alors qu'elle s'était imposée à Kaunas et à Gdynia, cet été, après une apparition remarquée aux Championnats d'Europe seniors.

Exemptée du premier tour en -52 kg, Myriam Blavier avait écarté successivement la Chinoise Hsu, l'Italienne Pollera et la Roumaine Schiopu avant de tomber en demi-finale face à la Japonaise Maeda. Alors que, jusque-là, la Liégeoise de 20 ans avait bien alterné mouvements debout et au sol, elle ne put rien contre Maeda, future médaillée d'argent, battue par sa compatriote Abe, les Japonaises dominant assez largement.

Également engagée dans cette catégorie, où Charline Van Snick est notre n°1, Amber Ryheul fut encore moins heureuse que Myriam. Mais la championne de Belgique juniors a vendu chèrement sa peau. Éliminant, en prolongation, la Kazakhe Zharmanova et la Britannique Giles, Amber est tombée face à l'Azérie Purevsuren, toujours au golden score. Beaucoup d'efforts pour rien puisque la Belge fut écartée du podium sans avoir démérité.