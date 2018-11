Une rencontre incroyable! Le duel tant attendu entre les Saints (7-1) et les Rams (8-1) a été un festival offensif. Plus de 1000 yards à la passe au total des deux équipes, un Alvin Kamara (19 courses, 82 yards, 2 TD, 4 REC, 34 yards, 1 TD) qui en a fait voir de toutes les couleurs à la défense de Los Angeles et un Drew Brees qui a lancé 4 TD donnent une victoire de New Orleans sur le score de 45-35.

L'autre duel au sommet de la nuit opposait deux légendes de la ligue: Tom Brady et Aaron Rodgers. Dans ce duel, c'est le premier qui a été impitoyable, comme souvent. Les Patriots (7-2) se sont imposés sur le score de 31-17 contre des Packers (3-4-1) certainement encore un peu légers pour affronter une écurie aussi bien rôdée.

Cette nuit (2h30), le dernier match de cette journée opposera les Titans aux Cowboys.

Les autres résultats:

Steelers - Ravens 23-16

Bears-Bills 41-9

Buccaners-Panthers 28-42

Chiefs-Browns 37-21

Jets-Dolphins 6-13

Lions-Vikings 9-24

Falcons-Redskins 38-14

Texans-Broncos 19-17

Chargers-Seahawks 25-17

Raiders-49ers 3-34