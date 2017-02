Paris ne sourit décidément pas à Toma Nikiforov ! Après son élimination au troisième tour, l’an dernier, des œuvres de l’Azéri Mammadov, le Bruxellois a, cette fois, été disqualifié dès son entrée en lice face au Russe Denisov. Un véritable choc pour notre compatriote qui mit un long moment à sortir de l’arène.

Accompagné par Fabrice Flamand, Toma était au bord des larmes (de rage) en commentant la décision des arbitres.

"Je ne comprends pas ce qu’on me reproche ! Je n’ai pas pour habitude de critiquer les arbitres mais, ici, ils m’ont volé la victoire. D’abord, parce que je menais largement ce combat. Ensuite, parce que sur mon deuxième waza-ari, il y a ippon. Ni plus ni moins ! Et ce combat aurait dû s’arrêter là. Mais il a continué. Jamais je ne me suis senti menacé par ce Denisov."

De fait, le Russe, vainqueur à Qingdao et Tokyo, en fin d’année dernière, ne parvenait pas à bousculer un Nikiforov serein. Jusqu’à ce fameux mouvement, à 33 secondes de la fin, où Toma prit le bras (le coude ?) de son rival. Les deux judokas tombèrent et le Russe traîna à se relever.

"Il a commencé à pousser des cris en se tordant de douleur comme si je lui avais cassé le bras et les arbitres se sont laissés influencer. Il leur est, bien entendu, plus facile de disqualifier un Belge au profit d’un Russe. Vous savez, dans le monde du judo actuel, les petits pays n’ont rien à dire. Et moi qui pensais que les nouvelles règles d’arbitrage étaient destinées à favoriser les judokas offensifs. Ici, c’est tout le contraire ! Ce Russe a vraiment bien joué le coup puisque, une fois la sanction tombée, il n’avait plus mal au bras pour venir me saluer. Je suis dégoûté !"

À ses côtés, Fabrice Flamand acquiesce. L’entraîneur fédéral a bien été discuter avec les arbitres, mais il n’a pu infléchir leur décision. Pas en judo…

"Écoutez, je n’ai aucun problème à perdre face à un adversaire plus fort que moi…" enchaîne Toma. "Mais pas comme ça ! Cette disqualification est vraiment ridicule. Je suis d’accord qu’on protège les judokas de certains mouvements dangereux, mais le judo est un sport de combat. On ne peut pas tout interdire. Ou, alors, qu’on nous laisse combattre avec des kimonos roses."

Hors de lui, Toma Nikiforov a quand même conclu en reconnaissant...

"Il faut que je progresse dans la gestion de ces combats où je mène au score, mais ne pas attaquer n’est pas dans mes gènes. Moi, je viens pour combattre."

"Je ne comprends pas non plus"

Kenneth Van Gansbeke fut aussi victime des arbitres face à l’Azéri Shikhalizada.

Tout le clan belge affichait son incompréhension à l’issue de ce premier tour opposant Toma Nikiforov au Russe Denisov. Croisant d’autres judokas dans le long couloir qui mène à la salle d’échauffement, le Bruxellois ne pouvait leur répondre que par un geste de la tête, signifiant qu’il ne savait pas ce qui venait de lui arriver. Même le sourire de sa copine, Nica, ne parvint pas à voir Toma desserrer les dents.

Alors qu’il tournait comme un lion en cage, Fabrice Flamand essayait également de comprendre la décision des arbitres. "À la sortie du tatami, j’ai discuté avec les juges, préposés à la table, et ils m’ont dit que Toma avait effectué un geste dangereux et interdit par le règlement. Mais quand on voit les photos du mouvement en question, on se rend bien compte que ce n’est pas le cas. Du reste, ce mouvement, il l’avait déjà exécuté à plusieurs reprises auparavant dans ce combat sans être sanctionné. Alors oui, il ne faut pas autoriser n’importe quoi mais, ici, il n’y avait pas de quoi le pénaliser. C’est d’autant plus frustrant que Toma dominait son adversaire."

Il est évident que ni Nikiforov, ni son coach du jour ne remettent en cause les décisions prises par les instances internationales en matière d’arbitrage. "Le règlement est là pour servir le judo, pas le contraire !" conclut Fabrice Flamand, dont la mission du week-end fut beaucoup trop brève puisque, samedi, Kenneth Van Gansbeke fut également disqualifié lors de son deuxième combat.

Un Van Gansbeke encore dubitatif ce dimanche. "Je suis venu m’entraîner un peu, histoire de garder la condition avant le stage et, surtout, mon prochain rendez-vous, à Rome. Franchement, que ce soit pour Toma ou pour moi, je ne comprends pas la décision des arbitres. Si vous pensez que j’ai roulé sur ma tête expressément… Non ! C’était dans le feu de l’action, de manière tout à fait involontaire. Je suis d’accord avec Toma quand il dit que nous nous entraînons pour ça, pour subir ces chocs. Le judo est un sport de contacts. Parfois, il y a de la casse, mais nous savons à quoi nous attendre…"