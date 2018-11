Le grand jour, pour Nina Derwael, devrait être ce vendredi. Double championne d’Europe en titre et médaillée de bronze mondiale en 2017, la n° 1 belge est très attendue en finale des barres asymétriques. Un agrès dans lequel elle a connu une petite frayeur - finalement salutaire - à l’échauffement lors du concours général.

"C’était une toute petite erreur et un ajustement minime à apporter à mon exercice" , relativise-t-elle. "Finalement, cela m’a aidée à rester concentrée et mon exercice s’est parfaitement déroulé, ce qui était important en vue de la finale par agrès. Cela va me donner beaucoup de confiance, ce qui est très important car il faudra bien le passer ce vendredi si je veux signer un bon résultat."

Comprenez par là que Nina Derwael, qui fait désormais référence aux barres, a les moyens de devenir la première championne du monde belge de l’Histoire, à condition d’exécuter son programme à la perfection. Une quarantaine de secondes de tension et de concentration qui peuvent aboutir à un exploit sans précédent.

"Aux barres, Nina est effectivement la fille à battre" , acquiesce Marjorie Heuls, la coach française de Derwael. "C’est le seul agrès où Simone Biles est un peu moins au-dessus de tout le monde, même si elle reste quand même une concurrente sérieuse. Attention aussi à l’ex-championne olympique Mustafina. À mes yeux, Nina est toutefois la meilleure pour l’instant et elle part favorite. Il faudra assumer ce statut, mais je pense qu’elle en est tout à fait capable. Dans cet agrès, on a coutume de dire que tout peut arriver parce qu’on prend beaucoup de risques et que cela se joue à presque rien mais, si elle fait son exercice, Nina sera championne du monde. Elle m’a encore épatée, ici, lors du concours général où elle a fait un très, très bel exercice malgré la tension qui semblait l’habiter. J’étais vraiment fière d’elle."