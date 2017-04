À 17 ans, Nina Derwael est devenue la première Belge à être sacrée championne d’Europe.

Samedi dernier, Nina Derwael prenait la 1re place en finale aux barres asymétriques aux Championnats d’Europe de gymnastique artistique, en Roumanie. Alors qu’on la savait capable, encore fallait-il gérer la pression... C’est finalement devant sa famille que la gymnaste de 17 ans a porté les couleurs de la Belgique sur la première marche du podium.

Nina, votre famille était présente devant votre exploit. Qu’est-ce que cela fait ?

"J’étais très contente et très fière. Mes parents et mes grands-parents étaient présents et quand ils ont vu que j’étais championne, ils étaient très heureux. C’était incroyable !"

[...]

