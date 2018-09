Thomas Pieters ne participera pas à la Ryder Cup qui se disputera, du 28 au 30 septembre, au Golf National, près de Versailles.

Le joueur anversois espérait bénéficier d’une des quatre « wild cards" dont disposait le capitaine européen Thomas Bjorn. Mais ce dernier a finalement opté, ce mercredi, pour l’Espagnol Sergio Garcia, le Suédois Henrik Stenson et les Anglais Paul Casey et Ian Poulter.

Pieters semblait dans une forme ascendante ces dernières semaines. Après un début de saison très moyen, il avait retrouvé la confiance grâce notamment à une sixième place au PGA Championship, le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Mais, comme il l’a laissé entendre lui-même, ce regain de forme est arrivé « un peu trop tard ». Après mûres réflexions, Bjorn a porté son choix sur quatre joueurs d’expérience, riches de nombreuses sélections en Ryder Cup.

Les 12 joueurs européens qui disputeront la Ryder Cup sont donc l’Italien Francesco Molinari, les Suédois Alex Noren et Henrik Stenson, le Danois Thorbjorn Olesen, l’Irlandais Rory McIlroy, les Espagnols Jon Rahm et Sergio Garcia et les Anglais Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrell Hatton, Paul Casey et Ian Poulter.