Omnisports Delfine Persoon livre un dernier combat, ce dimanche, avant de passer sur le billard.

C’est quasiment à domicile que Delfine Persoon, native de Roulers, se produira ce dimanche sur le ring d’Izegem à l’occasion du traditionnel gala de Noël, un rendez-vous incontournable du calendrier belge. Invaincue depuis six ans, la sextuple championne du monde WBC des poids légers (37 v., 1 d.), très déçue par la tournure de son dernier combat face à l’Argentine Aquino, n’y défendra pas sa ceinture mais disputera un combat en huit rounds face à la Kenyane Everline Odero (7 v., 8 d., 2 n.), 31 ans comme elle mais dont le palmarès est bien moins impressionnant.

"Je suis contente de revenir à Izegem, où je n’ai plus boxé depuis 2012 et où j’ai, deux ans plus tôt, enregistré la seule défaite de ma carrière après être montée sur le ring en étant malade", explique celle qui a terminé troisième, la semaine dernière, au référendum de la Sportive de l’année. "Pour moi, il était important de faire un combat avant la fin de l’année, surtout que ma dernière sortie n’a pas servi à grand-chose, mon adversaire s’étant rendue coupable d’une simulation aussi grossière que honteuse."

Plus important, la Flandrienne, porte-étendard féminin de la discipline en Belgique, passera bientôt sur le billard afin d’être opérée à la main. Une blessure qui lui empoisonne la vie depuis plusieurs mois déjà.

"J’avais besoin d’une inflitration pour pouvoir boxer lors de mes derniers combats mais le problème est en train également de se reporter sur ma vie de tous les jours et je ne pouvais pas continuer à l’ignorer", explique-t-elle.

De quoi hypothéquer son avenir sur les rings ? "Les spécialistes que j’ai consultés n’ont pas pu m’affirmer avec certitude que j’allais pouvoir continuer sans douleur. Nous verrons bien après l’opération. Mais d’abord, ce dernier combat face à une adversaire qui devrait se révéler coriace…" conclut Delfine Persoon.