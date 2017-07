Quatre représentants dont seulement trois en grand bassin. On peut dire que la délégation belge ne se déplacera pas en masse lors de ces championnats du monde, mais néanmoins elle sera ambitieuse.

Après la 13e place de Logan Vanhuys en eau libre, Pieter Timmers, Kimberley Buys et Louis Croenen tenteront de faire briller les couleurs noir-jaune-rouge à la Duna Arena de Budapest.

Deuxième du 100 m libre lors des derniers Jeux olympiques de Rio, Pieter Timmers représentera nos plus grands espoirs de médailles cette année. Même si sa préparation a été perturbée par l’arrivée de sa première fille, le nageur belge sera capable de faire un bon résultat. Dans sa course de prédilection, Timmers aura de la concurrence mais pourra aussi compter sur l’absence de plusieurs favoris.

En effet, Kyle Chalmers, le champion olympique en titre, Ning Zetao, le champion du monde en 2015 et le quatrième des Jeux, Santo Condorelli seront tous les trois absents. Au niveau des favoris, à part le Belge, on pourra compter sur les Américains Nathan Adrian et Caeleb Dressel. Le premier a remporté les championnats des États-Unis pour la huitième fois de sa carrière, en devançant le second de seulement un centième. Durant ces Mondiaux, Timmers disputera aussi le 200 m nage libre et la longueur. Il commencera d’ailleurs par la première ce lundi : "Ce sera une mise en route en conditions réelles, je ne compte pas aller plus loin que les séries, même si je suis qualifié."

Juste avant de partir pour Budapest, le Belge a aussi confirmé qu’il n’arrêterait pas sa carrière cette saison : "Je vais encore faire un an, c’est sûr. Après, je verrai année après année. D’un point de vue sportif, je suis toujours autant motivé par la compétition", a-t-il affirmé.

Pour ce qui est des autres Belges, Kimberley Buys disputera, elle, le 50 et le 100 m papillon. Championne des deux disciplines, la Suédoise Sarah Sjöström sera la grande favorite à Budapest. Buys tentera, elle, d’intégrer le Top 12 mondial, même si elle aura une rude concurrence en face d’elle, que ce soit lors du 50 ou du 100. Louis Croenen s’alignera, lui, sur le 100 et 200 m papillon. Disciplines habituellement dominées par Michael Phelps, la course aux médailles sera désormais plus ouverte avec la retraite de l’Américain. Joseph Schooling, médaille d’or à Rio et recordman olympique, sera le grand favori sur le 100 m. Pour ce qui est des autres médailles possibles, on pourra évidemment compter sur Chad Le Clos, Laszlo Cseh, ou encore Masato Sakai, spécialiste du 200.