Pieter Timmers a mis fin dimanche aux supputations sur une éventuelle participation aux championnats d'Europe de natation à Glasgow.

L'Anversois, victime d'une méningite, ne prendra pas part non plus au 50m libre prévu mercredi après avoir manqué déjà le 100m libre dont les séries se sont disputées dimanche matin et le relais 4X100m libre.

Pieter Timmers a définitivement déclaré forfait pour cet Euro.