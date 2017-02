Après un début de saison mi-figue mi-raisin sur l’European Tour (cut raté à Abou Dhabi et 232e place à Dubaï), Thomas Pieters met le cap sur les États-Unis. Afin de bien préparer son premier Masters (du 9 au 11 avril à Augusta), le champion anversois a décidé de participer à trois tournois du PGA Tour : le Genesis Open (dès ce jeudi à Pacific Palisades), le Honda Classic (du 23 au 26 février à Palm Beach) et l’Arnold Palmer Invitational (du 16 au 19 mars à Orlando).

Thomas, qui vient de fêter son quart de siècle, n’est actuellement pas membre du PGA Tour. Mais grâce à sa renommée et à son statut de joueur de Ryder Cup, son agence de management américaine, Excel Sports, a pu obtenir sans peine des wild-cards pour ces trois rendez-vous. Dans la foulée, le n°1 belge participera également aux Championnats du Monde de match-play (WGC) qui auront lieu à Austin (Texas) et qui réuniront les 72 meilleurs joueurs mondiaux.

Il ne faut pas être grand clerc pour deviner que, tôt ou tard, Thomas Pieters élira définitivement résidence sur le PGA Tour. Passé par la filière universitaire américaine et imprégné de la culture US, il n’a jamais caché son attirance pour le premier circuit mondial. Pour l’heure, respectueux de son plan de carrière et attaché à son camp de base en Belgique, il privilégie toujours l’European Tour. C’est là qu’il veut faire ses gammes et apprendre le métier. Mais il est évident que son avenir sportif passera par les États-Unis. Peut-être dès l’année prochaine.

On se souvient qu’en 2013, Nicolas Colsaerts avait, lui aussi, tenté l’aventure américaine. Mais, allergique aux us et coutumes du pays de l’oncle Sam, le Bruxellois n’avait jamais trouvé ses marques sur le PGA Tour et était revenu en Europe. Thomas Pieters est très différent. Ses années passées dans l’Illinois lui ont conféré une véritable mentalité made in USA et, dans son for intérieur, il rêve de se frotter chaque semaine aux meilleurs joueurs du monde. Son style de jeu agressif et offensif s’adapte parfaitement, d’ailleurs, aux parcours longs et spectaculaires d’outre-Atlantique. Dans ce contexte, il sera très intéressant, ces deux prochains mois, de décrypter ses performances. Si celles-ci sont positives, Young Pieters pourrait revoir son planning plus tôt prévu. Rendez-vous dès jeudi en Californie pour un premier décryptage !