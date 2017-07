Les Red Dragons voulaient être prêts pour ce rendez-vous à domicile et ce mercredi après-midi au Lange Munte de Courtrai, ils l’ont démontré face aux modestes Slovaques. Trois sets à zéro et seulement 78 minutes de jeu montre en main : les joueurs de Vital Heynen n’ont pas traîné sur le parquet de la salle courtraisienne, très peu fréquentée. “C’est toujours mieux évidemment de jouer devant une salle comble”, lance François Lecat, qui a dû se contenter de quelques apparitions pour ce premier match de cette ultime chance de disputer le Mondial l’année prochaine. “Mais c’est aussi difficile de faire venir les gens un mercredi à 15 h.”

Qu’à cela ne tienne, les Red Dragons ont entamé ce premier match avec sérieux, s’envolant d’ailleurs dans le premier set jusqu’à 23-16. Mais alors que le gain du premier set semblait acquis, un coup d’arrêt a relancé la Slovaquie qui n’en demandait pas tant grâce à Palgut, Krisko et Presinsky pour revenir à 24-24 alors que les ajustements de Vital Heynen tardaient à se concrétiser, mais ce retour aux affaires n’a heureusement pas empêché la Belgique de virer en tête finalement.

“En fait, on a appris tardivement que la Slovaquie se présentait avec une équipe déforcée, commente le n° 7. On a donc commencé normalement en étant bien concentrés, mais ensuite, on a été déstabilisé. Mais on savait qu’on était plus fort.”

Cela s’est d’ailleurs confirmé dans les 2e et 3e sets qui n’ont plus été qu’une formalité pour la Belgique avec, finalement, un résultat vite fait, mais surtout bien fait avec aucun set perdu dans ce départ canon.

“C’est en effet bien fait. Dans une telle compétition, chaque set gagné ou perdu comptera dans la balance en cas d’égalité. Surtout que cela reste un groupe relevé malgré le ranking mondial. Ce sont des équipes qui ont tout de même terminé à la deuxième place de leur poule lors du précédent tour qualificatif.”

Et une surprise n’est pas à exclure comme la défaite de l’Allemagne, l’autre grand favori avec la Belgique dans la lutte vers la première place et la qualification, contre l’Espagne 3-1. Dans le troisième match, l'Estonie l'a emporté 3-1 contre la Biélorussie (adversaire des Belges ce jeudi).

“De toute façon, quel que soit l’adversaire, si on joue notre jeu comme on le fait à l’entraînement, on peut battre tout le monde 3-0 ou 3-1.”

Belgique :

Van den Dries 17, Deroo 13, Verhees 7, Van de Voorde 5, Rousseaux 4, Valkiers. Libero : Stuer. S ont montés au jeu : Van Hirtum, Lecat, D’Hulst, Van de Velde 1.

Les sets :

26-24, 25-13, 25-15