Quels sont, aujourd’hui, les sports les plus pratiqués par les Belges ? Quelles sont les disciplines qui possèdent le plus large vivier pour y puiser nos espoirs de médailles olympiques futures ? Pour faire vibrer les supporters ? Pour porter haut nos couleurs ? Ci-après, vous pouvez découvrir les chiffres disponibles des sportifs de Wallonie-Bruxelles pratiquants dans un club affilié à une fédération reconnue par l’Adeps. Ils concernent l’année 2015 (ceux de 2016 ne sont pas encore disponibles). On y recense près de 650.000 personnes. Mais vous êtes évidemment davantage, car n’apparaissent ici que les membres de clubs. Tous ne sont d’ailleurs pas actifs, et beaucoup ne pratiquent pas en compétitions. Et sur les 4,5 millions d’habitants de la FWB, combien sont-ils à courir, rouler à vélo, transpirer au fitness… pour le fun, sans être affilié à une fédé ?