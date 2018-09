Après les petits excès festifs de l’été, votre santé fait aussi, en ce mois de septembre, sa rentrée. Vous avez peu de temps ? Vos horaires sont changeants ? Vous avez envie de tester plusieurs activités sportives sans engagement ? Découvrez en exclusivité la toute nouvelle révolution sportive : trouvez un sport, une salle, un créneau horaire et variez les plaisirs à prix réduits grâce au tout nouveau concept Référence Fitness !

Flexibilité et mobilité : une nouvelle façon de bouger

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le rythme de vie contemporain étant ce qu’il est, 65% en moyenne des consommateurs sportifs ne renouvellent pas leur abonnement annuel. Référence Fitness est une plateforme web et mobile dédiée permettant d’accéder à un large portefeuille de salles de sport et à l’ensemble de leurs activités et installations de façon totalement flexible, sans abonnement ni frais d’inscription. Pour répondre à nos nouveaux modes de vie « mobiles » et de consommation exigeant des services plus souples, des endroits et des horaires flexibles et une touche d’improvisation, les quatre fondateurs ont voulu créer un concept inédit de sport à la carte : acheter des « laissez-passer » pour un cours de sport en géolocalisant sa recherche du jour. L’offre sportive est collective ou en groupes plus restreints et donne un accès illimité à l’ensembles des coachs et des salles de sport partenaires.

Le Booking.com du Fitness

Référence Fitness est votre bookmaker sportif. Basé sur le même principe que Booking.com, la plateforme présélectionne pour vous une série de salles de sport proposant une série de cours (allant du cardio à la gym douce, en passant par du musculaire pur), payables à la séance (entre 4,00 et 19,00 euros/le cours), sans obligation contractuelle. L'avantage ? Vous pouvez participer à un cours de CrossFit, d’Aqua bike ou de Spinning une semaine et à un cours de Yoga ou de Zumba la semaine suivante, sans avoir à vous plier à un programme unique d’abonnement. Grâce à un puissant système de géolocalisation, l’offre sportive vous suit, que vous soyez à la maison ou en déplacement à la mer comme à la campagne. Il vous suffit de signaler la ville où vous êtes et le système vous propose le cours le plus proche de vous. Les professionnels étant soumis à une charte, vous êtes en outre assurés que les services sportifs sont de qualité.

Une communauté Fitness interactive

La plateforme offre une nouvelle expérience utilisateur aux sportifs qui peuvent enfin comparer avant de se décider ou bien simplement changer d’activité comme bon leur semble tout au long de l’année. Mobile et social, le site est adapté aux smartphones et fonctionne aussi comme un réseau social, avec messagerie privée, fil d’actualités, photos, likes et partages entre amis sportifs. Et les messages publiés sur les réseaux sociaux sont unanimement emprunts de satisfaction. Pour Emilie G., c’est le top ! : « Cela me permet de réserver à la dernière minute des cours et cela offre une grande diversité, la réservation du cours peut se faire rapidement et le paiement dans la foulée, ce qui est tout à fait adapté à mes horaires variables ». « Bon accueil, pas de paperasserie. Je n'hésiterai pas à réitérer l'expérience », précise Nathalie J. Audrey C. trouve aussi que le concept est génial : « il démocratise le sport et permet d'essayer diverses activités sans craindre un engagement trop lourd ». Côté suivi, Françoise M. est quant à elle ravie que « le coach, Christian soit très encourageant et son cours si sympa ». Cerise sur le gâteau, on se fait aussi des amis ! Jean-Louis R. est « enchanté d’avoir découvert les cours de Marche Nordique et adore ce sport car on y fait aussi de belles rencontres. Bravo à Reference fitness ! ». En bref, essayer de nouvelles activités sportives qui ne se donnent pas dans votre salle de gym habituelle, tester plusieurs salles avant de vous engager, accompagner un(e) ami(e) à la gym ou encore aller faire du sport lors d’un déplacement est le concept hyper trendy de la rentrée. Une formule innovante de fitness flexible et à la carte qui cartonne déjà en Angleterre et aux Pays-Bas !

© Reference Fitness



© Reference Fitness



© Reference Fitness



Les avantages, en résumé :

Référence Fitness, c'est :

- Un site mobile et social de réservation de cours collectifs ;

- Plus de 1500 cours par semaine, 169 moniteurs, 103 salles de sport ;

- Des cours disponibles à la séance où et quand vous voulez ;

- Une grande variété de l’offre sportive ;

- Une réservation à l’unité, sans aucune obligation d’abonnement ;

- Votre espace-temps et votre budget maîtrisé ;

Comment effectuer une réservation sur Référence Fitness?

- Inscrivez-vous sur le site ;

- Utilisez le système de géolocalisation pour trouver un cours ;

- Sélectionnez le cours et ajoutez-le à votre panier ;

- Procédez au paiement en ligne sécurisé ;

Vous avez reçu le mail de confirmation ? Profitez de votre leçon et surtout amusez-vous. L’inscription sur la plateforme est gratuite. Alors, on tente ? https://www.referencefitness.com/

Code promo : 5,00 euros

