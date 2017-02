Victime d’une vilaine entorse du péroné, le 9 janvier, à Mittersill, Charline Van Snick a donc décidé de reporter sa rentrée 2017 au 24 février, à Düsseldorf. Une décision que la Liégeoise a prise la mort dans l’âme tant elle avait envie de poursuivre sa mutation en -52 kg. Mais un choix qu’a d’emblée cautionné son entraîneur fédéral, Fabrice Flamand. À 34 ans, cet ancien judoka… liégeois (et plus précisément, visétois) s’occupe désormais de Charline. "En fait, je suis responsable des judokas féminines seniors à la Fédé francophone…" précise-t-il. "Il n’y a donc pas que Charline mais aussi des filles comme Anne-Sophie Jura, Lola Mansour, Myriam Blavier, etc. Cette structure date de septembre 2013. Elle est chapeautée par Cédric Taymans et Frédéric Georgery, respectivement, DT et DT adjoint. Avec Damiano Martinuzzi, pour les hommes, et Damien Bomboir, pour les juniors, je suis l’un des trois entraîneurs engagés à temps plein par la FFBJ."

Le décor planté et sa fonction précisée, Fabrice Flamand se retrouve souvent sous les feux de l’actualité en raison des résultats et de la personnalité de Van Snick, double championne d’Europe, en 2015 et 2016, en -48 kg. "Disons qu’avec Charline, le contexte est particulier parce que je ne la côtoie qu’en stage ou en compétition à l’étranger puisqu’elle vit et s’entraîne à Paris avec, désormais, Dimitri Dragin, un judoka de ma génération qui, comme moi, a évolué en -60, puis en -66 kg. Mais nous n’avons jamais combattu l’un contre l’autre ! C’est le choix de Charline et, franchement, je l’approuve parce que Dimitri peut lui apporter beaucoup au quotidien. Pour ma part, je suis en contact téléphonique deux ou trois fois par semaine, parfois plus quand c’est nécessaire, et je consulte ses plans d’entraînement sur Internet."

Et une relation de confiance s’est ainsi établie entre les trois parties après les Jeux de Rio. "Elle existait déjà entre Charline et moi depuis le Masters 2013 et s’est renforcée au fur et à mesure !" enchaîne Fabrice. "Je le répète : c’est particulier mais pas compliqué. Charline est du genre à prendre toutes les décisions concernant sa carrière, mais elle sait être à l’écoute de ceux en qui elle a confiance. La décision de monter en -52 kg ne fut pas simple à prendre parce qu’avec le résultat de Rio 2016, elle avait l’impression de ne pas avoir bouclé la boucle. Mais cette décision lui revenait. À elle et à elle seule. Bien sûr, nous en avons discuté et mon avis a pesé dans la balance quand je lui ai rappelé quels sacrifices elle devait consentir pour combattre en -48 kg et comment, finalement, elle mettait son intégrité physique en danger. Mais, surtout, combien je voulais qu’elle retrouve le plaisir de pratiquer le judo."

(...)

