Coach personnel de Nicolas Colsaerts et de Thomas Detry, Michel Vanmeerbeek participe largement, dans l’ombre, à l’actuelle réussite du golf belge. Ses secrets ? La connaissance du jeu, d’abord. Il lui suffit de quelques secondes pour diagnostiquer un problème dans le swing de ses élèves. Mais aussi - et surtout - la passion du sport et de l’enseignement.

"Le message technique est, bien sûr, essentiel. Mais le message émotionnel est encore plus important. La transmission et le partage de l’expérience sont mes clés. Il ne faut jamais oublier que le golf se joue surtout dans la tête", nous explique-t-il d’entrée.

Avec trois joueurs (Pieters, Colsaerts et Detry) sur l’European Tour 2017, le golf belge vit une période dorée. "Ils ont tous les trois un vrai don naturel. Mais il y a aussi, en amont, beaucoup de travail. Compte tenu du niveau global du golf professionnel, le talent ne suffit plus..."

À l’aube de la nouvelle saison, Michel Vanmeerbeek évoque, avec sa lucidité et son détachement habituels, les atouts de nos trois Mousquetaires.

"Nicolas a signé une belle année 2016. Après ses exploits de 2012 et cette fameuse Ryder Cup à Medinah, il était entré dans une mauvaise spirale avec, notamment, une expérience négative sur le circuit américain qui ne lui convenait pas. Petit à petit, il avait ensuite perdu son savoir-faire et l’estime de soi. Ces derniers mois, il a exorcisé ses démons. Il n’a pas encore retrouvé son niveau de 2012 mais il s’en rapproche. C’est bon signe. Il a 34 ans mais il peut encore jouer longtemps au plus haut niveau. Son swing est naturel et n’a pas martyrisé son corps. Et puis, il a toujours envie et la passion…."

Plusieurs raisons expliquent la renaissance du Belgian Bomber. "Même s’il ne le dit pas ouvertement, il est clair que la montée en puissance de Thomas Pieters a boosté sa motivation et a touché son orgueil. Les deux joueurs s’apprécient beaucoup. Ce sont de bons amis. Mais il y a forcément une petite rivalité entre eux qui se révèle très positive..."

(...)

