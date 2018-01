Le tennisman suisse fédère à nouveau le peuple belge : il profite de la retraite d’Usain Bolt, lauréat en 2017, pour redevenir votre "Sportif étranger préféré". Rafael Nadal est son dauphin, devant Peter Sagan.

Depuis que notre sondage DH-Dedicated Le Sportif préféré des Belges se décline aussi en version étrangère, deux noms ont été plébiscités : Roger Federer, lauréat en 2014 et 2015, et Usain Bolt, qui avait ravi le trône au tennisman suisse l’an dernier.

Parti en retraite, le roi du sprint laissait donc un boulevard au Suisse, puisqu’il faut être en activité au moment du sondage pour figurer dans notre classement. Mais réduire le succès de Federer (30,5 % des votants ont placé RF parmi leurs cinq sportifs préférés) à l’absence du Jamaïcain serait faire injure à son superbe come-back de 2017. On est même en droit de se demander si ce n’est pas plutôt sa longue absence des courts en 2016, pour cause de blessures, qui l’a empêché de réussir le Grand Chelem, et qui a permis à Bolt de gagner le sprint de l’an dernier.

Le rival de Federer sur les courts l’est aussi dans vos cœurs : Rafael Nadal, 4e l’an dernier, remonte sur la deuxième marche du podium, comme en 2014. L’Espagnol a lui aussi recommencé à gagner en 2017 et peut toujours compter sur des supporters belges fidèles, surtout des supportrices francophones (2e chez les femmes en Wallonie et à Bruxelles; Rafa n’est "que" 8e chez les hommes, et 6e en Flandre).

Nos voisins du Nord restent par contre fidèles à Peter Sagan. Le cycliste slovaque triple champion du monde est toujours le préféré des Flamands, comme l’an dernier, à 31,1 % cette fois, ce qui lui vaut de figurer sur le podium car sa moisson est bien plus maigre en Wallonie : 6,4 %. Le millier de Belges sondés étant représentatif de notre population, les votes flamands pèsent plus lourd, et profitent donc aussi au cyclo-crossman Mathieu van der Poel : le petit-fils de Raymond Poulidor est 7e du général grâce à sa 3e place dans les votes émanant du nord du pays, mais ne recueille que 1,6 % des suffrages dans le sud.

La première dame de notre classement, 4e, est une jeune maman : Serena Williams n’a pas beaucoup joué en 2017. Après un Grand Chelem gagné, en Australie, elle a donné naissance à son premier enfant et s’est mariée. Mais ces deux événements ont visiblement augmenté sa belle image auprès du peuple belge, puisqu’elle effectue un bond de trois places. La version étrangère de notre sondage Le Sportif préféré des Belges peine à faire la part belle aux sportives, alors que, dans sa version belge, Nafi Thiam vient d’être sacrée pour la deuxième année d’affilée (voir DH de samedi) et que, sur les sept éditions, deux autres lauréates (Kim Clijsters en 2011 et Tia Hellebaut en 2012) sont recensées. Si Serena Williams parvient à revenir au sommet, comme Kim Clijsters à l’époque… mais avec dix ans de plus, peut-elle rêver de détrôner Federer ? Sharapova (8e) et sa sœur Venus (9e) figurent aussi dans un Top 10 très tennistique. Avec Djokovic (9e, ex-æquo), la petite balle jaune truste six des dix premières places de notre sondage !

Rayon footballeurs, et c’est une grande première, Cristiano dribble enfin Lionel Messi, pour s’emparer du 5e rang, juste devant l’Argentin du Barça. En 2017, le Portugais du Real a gagné plus de trophées, collectifs et individuels, que son rival, mais la tendance pourrait s’inverser en 2018. Gianluigi Buffon garde, lui aussi, de nombreux tifosi en Belgique, surtout en Wallonie où il est venu titiller la première place de CR7 (17,7 % pour Ronaldo; 17,1 % pour le portier italien).

Trois joueurs du championnat belge figurent dans le Top 10 du classement des footeux. Si le Brugeois Ruud Vormer fait un gros score en Flandre (4e footballeur, derrière Neymar mais devant Buffon), son équipier Dennis est 5e à Bruxelles. Tandis que Mbaye Leye profite de son exposition en tant que consultant Ligue des Champions sur Club RTL : l’attaquant sénégalais d’Eupen, 8e des footballeurs les plus appréciés, fait un tabac francophone : 5e en Wallonie et 7e à Bruxelles !

Le chiffre :

33,4 : Avec 30,5 %, Roger Federer n’a pas battu son record de 2014, où il avait recueilli 33,4 % des votes.





Le classement :

1. Roger Federer (TENNIS) © REPORTERS

À 36 ans, après une année 2016 marquée du sceau de la blessure, Roger Federer a réussi un incroyable retour en force sur le circuit ATP en 2017, remportant l’Open d’Australie et Wimbledon, portant ainsi son total de victoires en Grand Chelem à 19. En 2018, le tennisman suisse rêve de décrocher un 20e Majeur, et de porter son nombre de tournois gagnés à 100. Avant de battre en retraite ? Ses rivaux pour le titre de "Sportif Étranger Préférée des Belges" l’espèrent, afin de lui ravir son trône.

2. Rafael Nadal (TENNIS) © REPORTERS

Rafael Nadal, redevenu numéro un mondial en 2017, s’est imposé pour la dixième fois à Roland-Garros et a triomphé à l’US Open une troisième fois. Sur l’ocre, l’Espagnol est redevenu roi en décrochant un dixième titre à Paris, un total à deux chiffres qu’aucun champion n’avait atteint jusque-là. Le Majorquin de 31 ans a, comme Federer, effectué un super retour au premier plan. Ce qui lui vaut de revenir sur le podium de notre sondage. Le tennisman espagnol reste très populaire auprès des dames.

3. Peter Sagan (CYCLISME) © REPORTERS

Fin septembre 2017, Peter Sagan avait écrit l’histoire du cyclisme en remportant le titre de Champion du monde pour la troisième fois de suite, s’imposant à Bergen, en Norvège. Ce jour-là, le Slovaque a sauvé une saison qui ne comportait aucun très grand succès pour un coureur de son statut, hormis une étape du Tour de France avant qu’il soit exclu de la Grande Boucle pour sprint dangereux. Mais sa cote de popularité est très haute en Flandre : sa personnalité et sa récente paternité n’y sont pas étrangères.

4. Serena Williams (TENNIS) © REPORTERS

2017 fut l’année de la maternité pour Serena Williams, 36 ans. La lauréate de 23 titres du Grand Chelem a remporté l’Open d’Australie avant de quitter les courts pour donner naissance à une petite Alexis Olympia le 1er septembre, puis se marier le 15 novembre avec Alexis Ohanian, cofondateur du site Reddit. Deux beaux événements qui lui permettent de garder un beau capital sympathie. Qui pourrait grandir encore si elle réussit un come-back à la manière de maman Clijsters.

5. Cristiano Ronaldo (FOOTBALL) © AFP

Après avoir égalisé avec l'Argentin au nombre de Ballons d’Or, Cristiano Ronaldo a enfin dribblé Messi dans vos cœurs. Champion d’Espagne et du monde et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, le Portugais a fait souvent la une en 2017. Il est le n°1 des Wallons et des Bruxellois, mais est devancé par Messi en Flandre (19 % pour l’Argentin, 15 pour CR7). Le Mondial 2018 en Russie servira de nouvelle manche au duel entre les deux meilleurs footballeurs de la planète.









La méthode

Sondage effectué par Dedicated, sous la direction de Marc Dumoulin et Karim Bouchdak, par Internet du 9 décembre au 15 décembre 2017, sur un échantillon strictement représentatif de 1.003 Belges âgés de 18 ans ou plus. Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des 3 régions de Belgique : 316 en Wallonie, 89 à Bruxelles et 598 en Flandre. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect des quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge…) et répartie de façon représentative entre les provinces de chacune des régions. Sur une liste d’une centaine de sportifs/sportives étrangers en activité, les sondés devaient choisir leurs 5 favoris, avec possibilité d’ajouter un(e) sportif/sportive de leur choix. La marge d’erreur maximale est de 3.1 % sur l’échantillon total.