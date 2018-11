Le skipper belge Jonas Gerckens a atteint dimanche soir (heure belge) l'arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. "Je n'en reviens toujours pas, je suis ému et très heureux", a indiqué le trentenaire après avoir mis pied à terre. "C'est la preuve que la course n'est jamais terminée tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée".

Jonas Gerckens (Volvo) a coupé la ligne à 23h55m15s (HB) après 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation. Il a bouclé la course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo avec un peu plus de 5 jours de retard sur le premier dans sa catégorie Class40, le Français Yoann Richomme qui avait atteint Pointe-à-Pitre le 20.

Avec cette belle performance, le skipper liégeois "bat le record belge de 2014 détenu par Michel Kleinjans", ce qui était son objectif, note sa manager Delphine Simon dans la nuit de dimanche à lundi. Michel Kleinjans s'était classé cette année-là 15e en Class40, la classe des monocoques de 12,18 mètres de long.

Jonas Gerckens, 38 ans, prenait part à sa première Route du Rhum. Il s'agissait d'un "véritable rêve d'enfant", souligne sa manager, mais qui n'a pas été réalisé sans peine: 3 tempêtes, un arrêt forcé à Cascais au Portugal suite à un souci de batterie ont émaillé son parcours, ainsi que la perte d'un spi, une avarie de safran bâbord, des problèmes de pilote automatique et de satellite...

La légendaire course, qui en est à sa 11e édition, est organisée tous les 4 ans.