Courir avec François D'Haene, c'est comme taper dans le ballon avec Messi ou Ronaldo. Le Français, dernier vainqueur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, est, avec l'Espagnol Kilian Jornet, l'une des deux icônes de l'ultra trail. Notre DH Inside Sports de cette semaine est consacré à cette discipline très exigeante !



L'ultra trail consiste à courir de longues distances dans la nature, en relative autonomie-alimentaire, le tout avec de gros dénivelés. François D'Haene, actuel numéro 1 mondial de l'ultra, a un palmarès long comme le bras dans une discipline en plein boom mais est pourtant un mec comme tout le monde. Simple, disponible et bien loin d'avoir attrapé la grosse tête.



Alors, quand il est venu en Belgique au début du printemps, on ne pouvait manquer l'occasion de partager une séance d'entraînement en sa compagnie. Et celui qui est également vigneron dans le Beaujolais en a profité pour nous prouver, exercices spécifiques à l'appui, qu'il était tout à fait possible de s'entraîner au trail tout en habitant dans ce plat pays qui est le nôtre.



Découvrez tous ses conseils dans notre DH Inside Sports en cliquant sur l'image ci-dessous !



