Depuis que Charleroi Running en a repris l’organisation, la Carolorida suscite à nouveau l’engouement, avec 867 coureurs en 2017 et 1 351 l’an dernier ! Maxime Mageren, le responsable communication, s’attend à ce qu’ils soient plus nombreux encore ce samedi pour courir sous les illuminations de Noël. Et, pourquoi pas, faire mieux que la Corrida de Namur et ses 1 174 participants dimanche dernier, ce qui serait une grande première !



Les grandes courses que vous organisez, à savoir les 10 Miles, le Bois du Cazier et le Château de Monceau, cartonnent. Qu’espérez-vous pour cette Carolorida ?

"Avec une moyenne de 33 % d’augmentation sur les événements Charleroi Running, et jusqu’à 68 % pour les 10 Miles, nous pouvons tabler sur 2 000 participants ce samedi."



Quelles sont les nouveautés de cette année ?

"L’événement se veut toujours aussi festif mais, pour le confort de tous, les départs seront distincts afin d’avoir moins de monde sur le parcours en même temps. La courte distance démarrera à 19 h et la longue à 19 h 45. Ce changement devrait permettre à tout le monde de réaliser une course plus agréable dans les rues de la métropole. Les enfants de la Kids Corrida (1 km) partiront à 18 h 30 de la place Buisset."



Le parcours est inchangé ?

"Oui, en effet. Les runners partiront toujours des quais pour se diriger vers la rue de Montigny, la place Verte et sa patinoire, le boulevard Tirou, la rue de la Montagne, le village de Noël de la place de la Digue et, en apothéose, ils traverseront le centre commercial Rive Gauche et le passage de la Bourse."



Quels sont les développements futurs du running à Charleroi ?

"Dans un premier temps, nous voulons continuer sur la lancée et faire perdurer ces événements historiques qui rencontrent leur public. En 2019, ce sera le 35e anniversaire des 10 Miles. Nous préparons une belle fête…"







Infos Les inscriptions sont possibles sur www.charleroirunning.be/carolorida ou aux magasins Jogging Plus de Gosselies et de Louvain-la-Neuve. Le retrait des dossards pré-inscrits est aussi possible au helpdesk de Rive Gauche.