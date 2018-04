C'est une tendance de plus en plus marquée. Bon nombre de sportifs amateurs essaient de combiner leur activité sportive de compétition avec leur activité loisirs. D'une part, cela permet de "rentabiliser" le trajet, d'autre part, cela permet de partir accompagné et de profiter des curiosités touristiques locales en famille.





En ce sens, le Challenge Salou a beaucoup d'atouts dans sa manche pour séduire les amateurs du (long) triple effort ! Pendant que les plus sportifs d'entre vous enchaîneront les trois disciplines, le reste de la famille pourra se prélasser sur une terrasse en bord de mer ou s'offrir une petite séance de bronzette sur les magnifiques plages de la cité balnéaire !





Un triathlon à une heure à peine de Barcelone

Et si vous profitiez de l'occasion pour combiner l'effort sportif avec la visite de la Catalogne ? Si elle fait plus que jamais la une de l'actualité, la région possède, en ses rangs, de magnifiques atouts qui font d'elle l'une des places fortes du tourisme espagnol. Laissez-vous baigner par la délicieuse ambiance si typique des Cambrils, à un jet de pierre de Salou, visitez le Nou Camp, le temple du football catalan et mondial ou partez flâner dans les magnifiques petites rues de la capitale de la Catalogne. Vous êtes plutôt plage et piscine ? Pas de soucis, Salou vous dévoilera aussi ses nombreux atouts culinaires puisque vous pourrez également vous offrir une paella divine sur le Delta de l'Ebre.





Les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus du voyage non plus, eux qui pourront se rendre au PortAdventura World ou au désormais célèbre Ferrari Land ! Enfin, Tarragona, le village juste à côté de Salou abrite lui de magnifiques vestiges de l'époque romaine.







© Challenge Family © Challenge Family

En mai, les conditions météo y sont d'ailleurs optimales puisque le soleil et la chaleur sont déjà au rendez-vous, en cette fin de printemps.





La Challenge Family , qu'est-ce que c'est ?

Le Challenge est une toute nouvelle marque du triathlon. Il se développe très rapidement et propose plus de cinquante courses partout dans le monde ! Chaque course qui a lieu en Europe permet aux athlètes de se qualifier pour The Championship. Véritable championnat d'Europe, ce dernier a lieu à Samorin, en Slovaquie, le 3 juin.





Jordi Sabate Tomas, responsable de la communication de la manche de Salou, témoigne: "Il s'agit d'une série de triathlons longue distance qui révolutionnent la course à travers le monde. La Challenge Family organise 44 triathlon de moyenne et longue distance dans 21 pays différents, proposant de superbes destinations pour pratiquer le sport. Ainsi, le Challenge offre une magnifique expérience aux athlètes, de tous âges et niveaux, ainsi qu'aux spectateurs."





L'organisation des courses offre, en sus, des conditions de jeu idéales puisque la musique et les animations seront au rendez-vous et le circuit vélo est totalement fermé au trafic. Enfin, des courses junior ou un running pour débutants (7km) seront également de la partie !





Les clubs sportifs ne sont pas oubliés puisque des réductions spéciales existent pour des groupes de plus de dix personnes.





Ouvert à tous !

Que vous soyez un athlète confirmé ou un triathlète amateur, chacune des courses du calendrier Challenge vous est ouverte ! Jordi Sabate Tomas: "Une personne qui est capable de courir un semi-marathon, qui sait comment rouler correctement à vélo et qui ne coule pas dans la piscine ou la mer, peut terminer l'épreuve dans de bonnes conditions. Par contre, pour les débutants, il est recommandé de faire un check-up avant d'entamer une éventuelle préparation."





Runners, vous avez envie de tester le triathon ?

© Challenge Family





Comment s'y rendre ?

De nombreux vols, dont certains low cost, relient Bruxelles ou Charleroi à Barcelone ou, directement, à Reus, tout près de Salou. Au niveau des logements, la ville regorge d'alternatives. Enfin, pour les déplacements, les transports en communs sont très efficaces et bon marché.





Concours: la DH vous offre un dossard pour l'épreuve de relais !

Coureurs confirmés, vous tournez en rond et avez envie de tenter autre chose ? Si vous êtes rompus aux efforts de longue distance, le triathlon peut répondre à votre désir de changement ! En effet, si vous possédez un bon niveau dans un des trois sports, par ailleurs complémentaires, il vous est tout à fait possible de rapidement vous améilorer en natation et à vélo pour franchir le cap. Et puis, ne nous cachons pas, certains n'hésitent pas àpendant la partie nagée ! Encore une fois, chacun son niveau ! Evitez cependant de commencer par un triathlon longue distance et testez-vous sur un format plus court.

De nombreux triathlons programment une épreuve relais dans leur compétition. Et si c’était le meilleur moyen de mettre le pied à l’étrier ? Vous avez des amis bons en natation et en cyclisme ? Cela tombe bien, votre petite équipe pourrait bien faire des merveilles sur un format plus long ! De votre côté, cela vous permettra de prendre vos marques et de découvrir un nouveau milieu encore méconnu jusqu’alors ! La DH vous offre d'ailleurs votre dossard relais pour le Challenge de Salou !

Envie d’épingler un dossard ? Voici quelques rendez-vous que nous vous conseillons.

Le Challenge Salou, le 27 mai

L’ Xterra Belgium, le 9 juin à Namur

Le BelMan Triathlon, le 9 juin à Robertville

Le triathlon d’Aix-les-Bains, le 9 septembre