Mêlant course à pied, obstacles gonflables et fun, les Air Games débarquent en Belgique pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Entre obstacles immenses, articulés, glissants... ou improbables, vos nerfs et votre condition physiques seront mises à rude épreuve le long des cinq kilomètres de parcours.





Infos pratiques

La course se déroulera le dimanche 6 mai au château d'Hélécine.