Découvrir une ville au travers d’une course à pied, c’est le principe du DH Urban Trail. Celui de Namur a lieu ce dimanche pour la cinquième année consécutive. Il permettra une nouvelle fois aux participants de mêler sport, découverte et convivialité.

Chaque année, l’organisation se coupe en quatre pour tenter d’apporter des nouveautés à cet événement devenu incontournable. L’exercice n’est pas toujours facile. "On essuie quand même pas mal de refus. Le concept de l’Urban Trail n’est pas encore acquis par tout le monde", explique l’un des organisateurs de l’événement Charles Arke.

Trois nouveaux lieux à découvrir

Des nouveautés sont tout de même proposées d’édition en édition. Ce dimanche, les coureurs du grand parcours traverseront trois lieux totalement inédits : le château de Namur, le tunnel du stade des Jeux de l’Esplanade et l’îlot des Bateliers. Les lieux emblématiques de la ville, qui figurent au parcours depuis la première édition, sont quant à eux toujours d’actualité.

"Le départ se fait depuis le centre Adeps de Jambes. Pour le parcours de 11,5 km, on passe par le pont de Jambes, on se dirige vers l’écluse en passant devant la maison de Benoît Poelvoorde et par le Royal Snail. Après avoir monté la citadelle de Namur, les coureurs pourront traverser le château de Namur, première nouveauté, et passeront ensuite par le tunnel du stade des Jeux de l’Esplanade, seconde nouveauté. Le hangar aux affûts fait toujours partie du parcours. En descendant vers le centre-ville, les participants emprunteront l’îlot des Bateliers qui abrite le musée archéologique et des arts contemporains, troisième et dernière nouveauté", détaille Charles Arke.

La suite du parcours est quant à elle similaire à celle des autres années puisque le palais de justice, le café Prince Baudoin, le bureau du bourgmestre, l’Élysette, la mutualité chrétienne (ancien couvent des Célestines) font toujours partie du tracé. "La fin du parcours se fera quant à elle sur la piste d’athlétisme de Jambes", poursuit Charles Arke.

Plus de 1 000 participants attendus

Comme en 2017, un plus petit parcours sera également proposé le Jour J. Au programme : 6 km dans le centre-ville. "Malheureusement, pour celui-là, on a dû faire des choix et on ne sait pas passer par la Citadelle. Outre les lieux emblématiques du centre, les coureurs pourront quant même passer par l’îlot des Bateliers."

L’organisation du DH Urban Trail de Namur espère accueillir au moins 1 000 participants ce 18 novembre. Le mot d’ordre de cet événement sportif et culturel atypique est et reste le même que celui des éditions précédentes : la convivialité. "Le jeudi 15 novembre, c’est la fête du Roi. Du coup, des étudiants seront rentrés chez eux pour le week-end. Ça sera l’occasion de courir en son honneur. On espère néanmoins que les gens feront le déplacement. En termes de lieux, une ville comme Bruges offre plus d’opportunités. Mais en termes de nombre, cela reste similaire. L’événement vaut vraiment son prix", conclut Charles Arke.