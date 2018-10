François D’Haene, déjà vainqueur en 2013, 2014 et 2016, et Benoît Girondel, tenant du titre, ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main après 165 km d’effort et 9.576 m de D+.

Ce sont des images comme seul l’ultra trail peut en offrir. Le géant de l’ultra François D’Haene et le tenant du titre Benoît Girondel auraient pu se disputer la Diagonale des Fous au sprint, au stade d’athlétisme de la Redoute, à La Réunion.

Mais après s’être farcis 165 km et 9.576 mètres de dénivelé positif en 23h18, nouveau record de l’épreuve (!), une telle issue n’a pas effleuré l’esprit des deux champions français. A cinq kilomètres du terme, au sommet du Colorado, tous deux s’étaient mis d’accord, après une course menée à une allure folle, de finir ensemble.

© Grand Raid



Certes, la Diagonale des Fous n’est pas le tourbillon médiatique qu'est l'UTMB et l’ultra trail n’est pas non plus le football. N’empêche, on parle ici de sport de très haut niveau et d’une discipline où les marques, et par conséquent l’argent, sont omniprésentes.

De tout cela, les deux lauréats en sont conscients, jouent le jeu quand il le faut mais refusent cependant de tout sacrifier sur l’autel du business.

Du plaisir avant des victoires

Quand François D’Haene explique à longueur d’année qu’il ne court pas après les victoires mais après le plaisir, il dit la vérité. Quand il avance encore qu’il ne s’aligne pas là où ses sponsors lui disent d’aller mais bien là où il pense pouvoir s’amuser et découvrir, il est dans le vrai. Si le vigneron du Beaujolais est entré encore un peu plus dans l’histoire de l’ultra ce vendredi soir en décrochant un quatrième sacre à La Réunion, lui permettant de rejoindre Jean-Philippe Marie-Louise en tête du palmarès de l'épreuve, il a en effet pris plus de plaisir à partager son succès qu’à tenter d’évincer son méritant compagnon de course, distancé de 30 minutes à la mi-course avant de revenir peu à peu sur les traces du triple vainqueur de l’UTMB au prix d’un superbe effort parfaitement géré. Un Benoît Girondel, discret de nature, qui, à un moment, s'était même permis de distancer son compatriote avant ce qu'on pensait être le sprint final.

« A chaque fois, c’est une histoire différente à La Réunion. Ici, c’est aussi une victoire fabuleuse. C’est un plaisir d’avoir fait un bout de chemin avec Benoît », a lâché François D'Haene à l’arrivée.

Tout simplement...