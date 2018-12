Eat Run: le vegan devenu roi du trail

Entre 2000 et 2010, Scott Jurek a régné en maître sur le trail américain. Personnage important de Born to Run (voir par ailleurs), il a battu de nombreux records, ce qui fait de lui une référence outre-Atlantique. Dans son autobiographie, le natif du Minnesota retrace sa vie. De son enfance, pas toujours facile dans une famille à l’ancienne, avec un père chasseur qui n’a d’yeux que pour la viande, à sa découverte du régime vegan. Un parcours étonnant pour ce mangeur de McDonald’s quand il faisait ses études. Source d’inspiration de nombreux coureurs, ce livre prouve que l’esprit et le corps peuvent être poussés au-delà de leurs limites. Jurek en profite pour faire voyager le lecteur à travers ses courses et défis, et même pour lui donner des recettes afin qu’il découvre la nourriture vegan. “Le running est un moyen de se découvrir soi-même”, résume-t-il.

Eat & Run ( Mon improbable ascension jusqu’au sommet de l’ultramarathon ),

( ), Par Scott Jurek et Steve Friedman.

Éditions Guérin ; 25 euros.





Courir ou mourir: portrait du l'ultra-terrestre

Compter les exploits de Kilian Jornet est aussi compliqué que faire ses lacets avec des moufles. L’Espagnol est le roi du trail depuis des années. Entre victoires épiques, défis improbables et vidéos à couper le souffle, il a pris le temps de se poser et de laisser parler sa plume. Dans son récit autobiographique, il se raconte depuis ses premières courses de skyrunning, alors qu’il n’a que sept ans, jusqu’à ses défis les plus fous. On y découvre ses sources de motivation et un peu le côté humain de la machine. Il a également écrit La Frontière invisible, un livre dans lequel il explique ses relations à la montagne et ce qui le pousse à aller toujours plus loin. Il est toutefois gâché par une écriture faible et parsemée de fautes.

Courir ou Mourir,

Par Kylian Jornet.

Arthaud Poche ; 5,90 euros.





Grand Trail: le trail plein les yeux

Les amoureux du trail en font leur référence. Les photos d’Alexis Berg donnent des frissons. Les textes de son frère Frédéric sont prenants au point de ne pas vouloir lâcher le livre. En 16 portraits des plus grands du trail, 13 récits des courses les plus mythiques et 13 thématiques, tous deux font vivre le trail comme jamais. Dans un format gigantesque, les images prennent encore plus de relief. Les deux Français n’ont pas lésiné sur les efforts et sont allés des États-Unis à l’Asie de l’Est en passant par La Réunion pour concocter un livre de passionnés taillé pour les passionnés.

Grand Trail,

Par Alexis et Frédéric Berg.

Éditions Mons ; 49,50 euros.





Born to Run: le livre de référence

Résumer Born to Run (“Né pour courir”, même si le titre reste anglais dans sa version francophone) est inutile et gâcherait le plaisir de ce que beaucoup considèrent comme le livre de référence du running. Pourquoi ? Car il se construit comme un reportage. Une aventure, même, dans laquelle trempe magnifiquement Christopher McDougall, auteur et surtout coureur lambda, qui s’interroge sur les raisons de ses maux physiques liés au sport. De cette question découle une chasse. McDougall veut retrouver le “Caballo Blanco”, une légende du running. Son aventure le mène auprès de certains des meilleurs coureurs au monde et des Tarahumaras, une tribu de coureurs de fond. Entre interrogations sur la société moderne et conseils sur le minimalisme, l’auteur vous fait tourner les pages aussi vite que vous enfilez vos chaussures une matinée ensoleillée de printemps.

Born to Run (“Né pour courir”),

Par Christopher McDougall.

Éditions Guerin ; 29 euros.



Vivre et courir: le quotidien de Mme Jornet

Sur Instagram, ils sont plus de 200 000 à suivre le quotidien d’Emelie Forsberg. Et pas seulement parce que la Suédoise est la compagne de Kylian Jornet, le meilleur traileur du moment, et la mère de son futur enfant. À 31 ans, elle représente les idéaux de pas mal de Millenials. Avec Jornet, ils vivent loin de tout en Norvège, cultivent leur propre nourriture, vivent dans la simplicité entre séances de yoga et courses. Une philosophie qui parle en pleine période de grande réflexion écologique. Sublimé par les clichés de Kylian Jornet, ce livre invite à rejoindre Forsberg dans son mode de vie. La Suédoise n’oublie pas d’y raconter son parcours et sa passion de la course de montagne. Elle y donne également quelques conseils de course, un guide de renforcement musculaire et de délicieuses recettes.

Vivre et Courir,

Par Emelie Forsberg.

Éditions Mons ; 29 euros.





Run Fast, Eat Slow: manger comme un champion

À sa sortie aux États-Unis, Run Fast, Eat Slow a été vendu à 80 000 exemplaires en 4 mois. Il a été plébiscité par tous les plus grands médias, notamment le New York Times. Le secret de la réussite ? Un duo idéal composé de Shalane Flanagan, ex-marathonienne olympique, et Elyse Kopecky, chef de renom. De cette belle et longue amitié sont nées plus de 200 pages de recettes savoureuses et équilibrées qui ont convaincu de nombreux champions.

Run Fast, Eat Slow, des recettes savoureuses pour les athlètes,

Par Shalane Flanagan et Elyse Kopecy ;

Amphora. 24,95 euros



La bible du running: le guide pour tous

Tous les coureurs, peu importent leur(s) niveau et leur objectif(s), se posent des questions. Quel entraînement ? Quelle foulée ? Comment maigrir ? Comment récupérer ? Quel matériel ? Jérôme Sordello, notamment coureur et entraîneur expérimenté, répond à toutes les interrogations possibles du runner à travers cet ouvrage s’érigeant comme un indispensable compagnon de route. Une brique de plus de 700 pages – mais facile à digérer – qui propose une approche à la fois scientifique et pratique en 24 chapitres pouvant être consultés indépendamment en fonction de ses besoins.

La Bible du running,

Par Jérôme Sordello.

Éditions Amphora. 37,50 €.





Instant Trail: la touche belge

“J’aime le flou, le rugueux, le tendre et le crasseux.” Difficile de témoigner plus bel amour au trail à la belge. À ces mots, le photographe Geoffrey Meuli ajoute ses clichés en noir et blanc. Après quelques pages, ça pue déjà les courses belges et leurs passages ultra-boueux où les traileurs prennent plaisir à patauger. Soutenus par de brefs textes du journaliste David Bertrand et par une préface de François D’Haene himself, les photos sont d’autant plus parlantes. Bertrand et Meuli ont travaillé de concert en Belgique et en France pour sortir un livre puissant mais surtout très humain.

Instant Trail,

Par David Bertrand et Geoffrey Meuli.

Renaissance du Livre ; 20 euros.





Runningfood: le livre de cuisine 100 % running

Nos performances sportives sont le reflet de notre alimentation. C’est à partir de ce constat que Nicolas Aubineau, diététicien du sport, a écrit Runningfood, un vrai guide alimentaire pour le runner. On y retrouve une quarantaine de recettes, du petit-déjeuner au souper et proposées comme dans un livre de cuisine. Mais aussi, en première partie, une approche plus théorique de la runningfood. Pratique et facile à lire, le bouquin mérite sa place dans la cuisine du coureur.

Runningfood,

Par Nicolas Aubineau.

Éditions Mango. 12,95 €





Autoportrait de l’auteur en coureur de fond: le grand sage

Le plus grand écrivain japonais de notre époque n’est pas qu’une plume acérée de la fiction. Haruki Murakami est aussi un passionné de running. Pas pour l’effort physique en tant que tel mais pour “échapper au corps”.

Entre essai et récit métaphysique, cet ancien marathonien (qui a même terminé un 100 kilomètres) raconte sa vie de coureur et son changement de mode de vie grâce à la course. Avec une prose rare pour un ouvrage sur ce thème. Les fans de course et de l’auteur s’en frottent les mains.

